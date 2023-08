Zoen op de mond na afloop van WK-finale krijgt mogelijk gevolgen voor Rubiales

Donderdag, 24 augustus 2023 om 14:57 • Bart DHanis • Laatste update: 15:04

De FIFA gaat een onderzoek starten naar het kus-incident dat plaatsvond na afloop van de WK-finale tussen Engeland en Spanje (0-1). Dat maakt de wereldvoetbalbond bekend in een officieel statement. 'De disciplinaire commissie heeft Luis Rubiales geïnformeerd dat er een disciplinaire procedure tegen hem is gestart op basis van de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden tijdens de finale van het WK voor vrouwen op 20 augustus 2023’, valt er te lezen in het statement.

Rubiales stond tijdens de medailleceremonie na afloop van de finale op het podium met onder meer FIFA-president Gianni Infantino, koningin Letizia van Spanje en de minister-president van gastland Australië, Anthony Albanese. Op televisiebeelden was te zien dat toen Hermoso langs Rubiales liep, hij haar eerst stevig knuffelde, waarna hij haar hoofd vasthield en een kus op haar mond gaf. Vervolgens gaf Rubiales Hermoso een tik op haar rug toen zij wegliep. Hermoso liet later op Instagram Live weten de kus niet leuk te vinden. "Maar wat zou ik eraan moeten doen?"

Een halve week na de gebeurtenis komt Hermoso nu met een officieel statement via haar vakbond FUTPRO, een organisatie die net als Futbolistas ON opkomt voor vrouwelijke voetballers in Spanje. "Mijn vakbond FUTPRO zorgt er, in samenwerking met mijn zaakwaarnemersbureau TMJ, voor dat mijn belangen worden verdedigd. Zij zijn de gesprekspartners in deze kwestie. Vanuit FUTPRO uiten we onze krachtige en duidelijke veroordeling van gedrag dat de waardigheid van vrouwen schendt. Vanuit onze bond vragen we de RFEF om de nodige protocollen te implementeren, de rechten van onze spelers te waarborgen en maatregelen te nemen."

"Het is essentieel dat ons nationale team, de huidige wereldkampioen, altijd wordt vertegenwoordigd door personen die waarden uitstralen van gelijkheid en respect op alle gebieden", vervolgt Hermoso. "Het is noodzakelijk om vooruitgang te blijven boeken in de strijd voor gelijkheid, een strijd die onze vrouwelijke spelers vastberaden hebben gevoerd en ons hebben gebracht tot de positie waarin we ons vandaag bevinden. We doen ook een beroep op de Consejo Superior de Deportes (het orgaan dat rechten van sporters verdedigt, red.) om ons te ondersteunen en om actief op te treden tegen seksuele intimidatie of misbruik, machogedrag en seksisme, binnen zijn bevoegdheden."

Rubiales stelde na de ontstane ophef nogmaals dat hij trots is op de vrouwenploeg. "Maar er is ook iets wat ik betreur. Namelijk wat er gebeurd is tussen mij en een speler. Ik heb met haar (Hermoso, red.) een uitstekende band, net als met de anderen. Wat ik deed was verkeerd, dat geef ik toe. Het gebeurde in een moment van grote uitbundigheid, zonder slechte intenties. Maar goed, het is gebeurd. Het was spontaan, zonder kwade bedoelingen van beide kanten. Ik moet me verontschuldigen, er is geen ontkomen aan. En ik moet ervan leren en begrijpen dat je als voorzitter van zo’n belangrijke instelling als de RFEF voorzichtiger moet zijn, vooral bij ceremonies en dit soort zaken.”