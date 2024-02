‘Zoekend Feyenoord waagt nieuwe poging bij Tottenham Hotspur’

Feyenoord waagt op Deadline Day een nieuwe poging om Bryan Gil in te lijven, zo meldt 1908.nl donderdag. De Rotterdammers hopen de 22-jarige vleugelspeler tot het einde van dit seizoen te huren van Tottenham Hotspur. Gil geldt als alternatief voor Luciano Rodríguez (Liverpool Montevideo), die deze winter niet naar De Kuip komt.

Volgens het Rotterdamse fanmedium heeft de regerend landskampioen zich donderdagochtend opnieuw gemeld bij Tottenham. Eerder deze transferperiode waagde Feyenoord al een poging om Gil te strikken, maar dat liep op niets uit.

“Het is vooralsnog onduidelijk hoe haalbaar en reëel de komst van grootverdiener Gil is, die deze transferwindow ook begeerd werd door clubs als Real Sociedad en Brighton & Hove Albion. Het verbeterde Rotterdamse huurvoorstel ligt al op in tafel in Noord-Londen”, aldus 1908.nl.

Gil speelt sinds de zomer van 2021 voor Tottenham, dat hem destijds voor 25 miljoen euro overnam van Sevilla. Sindsdien speelde hij 41 officiële wedstrijden namens the Spurs, waarin hij niet wist te scoren en twee assists gaf. Transfermarkt schat de marktwaarde van de Spaanse bankzitter nog altijd op zo’n 16 miljoen euro.

Couhaib Driouech

Mogelijk schaakt Feyenoord op meerdere borden, daar de Rotterdammers volgensook nog altijd bezig zijn met Excelsior-aanvaller Couhaib Driouech. Dat melden journalisten Martijn Krabbendam en Marco Timmer. Driouech kan bij PSV tot medio 2028 tekenen, maar Feyenoord zet mogelijk een belangrijke troefkaart in: Leo Sauer.

“Sauer zou erbij gebaat zijn op huurbasis het seizoen af te maken”, aldus Krabbendam. “Zodat hij in een ritme van spelen kan komen. Excelsior, de club om de hoek, is daarvoor geschikt. De Kralingers lijken zich te gaan handhaven. Sauer kan zich er in alle rust verder ontwikkelen, om komende zomer als een betere speler terug te keren in De Kuip.”

“Excelsior op zijn beurt krijgt dan een buitenspeler die de ploeg niet zwakker maakt, maar misschien nog wel wat wisselvalliger is dan Driouech, die meer ervaring met zich meeneemt. Sauer zou voor Feyenoord de troefkaart kúnnen zijn in de onderhandelingen met Excelsior.”

Krabbendam schrijft wel over een belangrijk obstakel voor Feyenoord, indien de Rotterdammers hopen op de komst van Driouech. “Als het écht op geld aankomt, heeft PSV de beste hand. Dat bleek eerder toen Feyenoord een akkoord dacht te hebben met SC Heerenveen over Joey Veerman en PSV de Rotterdammers overtroefde, zoals de Eindhovenaren dat nu binnen een uur weer zouden kunnen doen. Of Sauer zorgt voor een andere uitkomst.”

