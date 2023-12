Zo ontdekte Gertrude de buitenechtelijke affaire van haar ex Dirk Kuijt

Evert Santegoeds heeft meer informatie over de scheiding tussen Dirk Kuijt en Gertrude van Vuuren. De hoofdredacteur van het boulevardblad Privé laat in een video-item van De Telegraaf dat Van Vuuren besloot om te scheiden van de oud-aanvaller vanwege een affaire. Volgens Santegoeds kwam Van Vuuren achter de geheime verstandhouding van Kuijt door parkeerboetes uit Amsterdam die binnenstroomden.

Kuijt stapte eerder deze maand nog in het huwelijksbootje met zijn nieuwe geliefde Ruinemans. Enkele dagen later is hij door zijn ex-vrouw Van Vuuren voor de rechter gesleept. Kuijt scheidde in 2020 van zijn ex-vrouw, met wie hij vier kinderen heeft: Noelle, Roan, Jorden en Aidan. Het stel was meer dan twintig jaar samen.

“Gertrude ontdekte dat er een andere vrouw in het leven van ‘haar’ Dirk was”, vertelt Santegoeds. “Gertrude is er op pikante wijze achter gekomen. Als je in Amsterdam geen geld in de meter gooit, dan krijg je bekeuringen.”

“Na een tijdje zag Gertrude de ene na de andere bekeuring binnenkomen, en steeds van de Parnassusweg. Daar logeerde hij. Dirk vergat zijn parkeertickets te betalen. Zo kwam zijn buitenechtelijke verhouding uit.”

“Daarna is er best veel tijd overheen gegaan voordat de scheiding een feit was. Nu staat het duo opnieuw voor de rechter, omdat afspraken die rond de scheiding zijn gemaakt nu kennelijk niet nagekomen worden door hem.”

“Het feit dat zij opnieuw naar de rechter wil, laat wel zien dat er veel scheef zit tussen haar en Dirk”, besluit Santegoeds. “Toen hij het nieuws bekendmaakte van zijn nieuwe huwelijk, wat voor alle gasten overigens uit de lucht kwam vallen, zei hij dat hij zijn nieuwe liefde gevonden heeft. Dat moet bij Gertrude ook in het verkeerde keelgat geschoten zijn. Dirk had dat beter niet kunnen zeggen."

