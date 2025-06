Zo mis je geen minuut van de topcompetities: alle manieren om live voetbal te kijken

Het voetbalseizoen draait op volle toeren en de absolute topaffiches volgen elkaar in rap tempo op. Of je nu geen seconde wilt missen van de Eredivisie, wekelijks meeleeft met de Champions League of juist helemaal gek bent van buitenlandse competities zoals de Premier League of La Liga: live voetbal kijken is nog nooit zo toegankelijk geweest. Wil je thuis verzekerd zijn van stabiel internet en haarscherp beeld voor de mooiste wedstrijden van het jaar? Dan is een goed internet en tv-abonnement essentieel.

Alles in huis voor een avondje topvoetbal

Om echt zorgeloos te kunnen genieten van voetbal, heb je meer nodig dan alleen een goede tv. Denk aan een snelle internetverbinding om zonder haperingen te kunnen streamen, meerdere zenders in je pakket zodat je niet beperkt bent tot maar één competitie, en gebruiksvriendelijke apps waarmee je wedstrijden eenvoudig op je tablet, telefoon of laptop kunt kijken.

Via aanbieders zoals Odido kies je zelf je zenderpakketten en stream je zonder gedoe alle grote competities. Of je nu kiest voor ESPN (voor de Eredivisie), Ziggo Sport (Champions League, Europa League en de Conference League) of Viaplay (Premier League, LaLiga en de Bundesliga): je zit gebakken met één compleet pakket. Bekijk direct wat er mogelijk is met Odido Internet & TV.

Welke competities zijn dit seizoen te volgen?

Het aanbod aan live voetbal is groter dan ooit, zo hoef je nooit meer een top affiche te missen. Denk bijvoorbeeld aan:

• Eredivisie: alle wedstrijden live op ESPN.

• Premier League: te zien bij Viaplay.

• Champions League: sinds kort te volgen bij Ziggo Sport.

• Europa League & Conference League: Ziggo Sport.

• La Liga, Bundesliga en diverse andere topcompetities: Viaplay heeft niet alleen topcompetities in het aanbod, ook zijn de lagere competities van landen als Engeland en Duitsland hier te zien.

Nieuwe opzet UEFA-competities

Afgelopen seizoen is voor het eerst een nieuwe opzet ingevoerd voor de drie Europese topcompetities. In de UEFA Champions League, Europa League en Conference League is de traditionele groepsfase volledig vervangen door een zogeheten 'league phase'.

Een volledig overzicht van hoe de toernooien nu werken en wat je wanneer kunt verwachten, vind je op de officiële website van de UEFA.

Live voetbal kijken, waar en wanneer je wilt

Via apps en platforms van diverse aanbieders kun je live voetbal kijken waar en wanneer je maar wilt. Onderweg naar werk? Kijk op je telefoon. Op vakantie in Nederland? Stream via je tablet of laptop. Odido maakt het mogelijk om live wedstrijden van je favoriete voetbalclub altijd bij de hand te hebben, waar je ook bent.

Ook handig: je hoeft geen enkele wedstrijd meer te missen dankzij de mogelijkheid om wedstrijden terug te kijken of te pauzeren. Ideaal voor wie net te laat thuis is voor de aftrap.

Altijd op de hoogte blijven van het speelschema

Voor een volledig overzicht van alle aankomende topwedstrijden, is de Champions League kalender op Voetbalzone een aanrader. Daar vind je precies wie wanneer tegen wie speelt, inclusief Nederlandse deelnemers en hun mogelijke route richting de knock-outfase.

Zo weet je precies wanneer het tijd is om snacks en drankjes klaar te zetten!

Je hoeft niks meer te missen

Live voetbal kijken was nog nooit zo eenvoudig. Met een compleet internet- en tv-abonnement, handige apps en een beetje planning mis je geen seconde meer van je favoriete club of competitie. Van PSV in de Eredivisie tot Real Madrid in de Champions League: je kijkt het allemaal live, in topkwaliteit.

En eerlijk is eerlijk, wie wil dat nou niet?