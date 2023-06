Zlatan Ibrahimovic (41) speelt zondag zijn laatste duel voor AC Milan

Zaterdag, 3 juni 2023 om 17:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:41

Zlatan Ibrahimovic gaat AC Milan verlaten, meldt onder meer Fabrizio Romano zaterdag. De clubleiding van de Italiaanse grootmacht heeft besloten om het aflopende contract van de 41-jarige aanvaller niet te verlengen. Ibrahimovic krijgt zondag een officieel afscheid aangeboden van Milan, dat het seizoen in de Serie A in het eigen San Siro afsluit tegen Hellas Verona. De Zweed gebruikt de komende tijd om over zijn toekomst na te denken.

Ibrahimovic toonde zich vrijdag nog strijdbaar en niet van plan om Milan ondanks een aflopend contract en de nodige blessures te verlaten. "Ik ben geen opgever en voetballen doe ik het liefst. Ik heb geen rust als ik dat niet meer kan doen. Ik denk er nog niet over om te stoppen", zo klonk het in een interview met La Gazzetta dello Sport. "Ik wil verder, al moet ik wel een balans zien te vinden. Het is net als in het echte leven. Als er geen sereniteit en stabiliteit meer is, ben je een bom. En bommen kunnen ontploffen."

Zlatan Ibrahimovic will play his last game for Milan tomorrow. The San Siro will display a special message for the legend: 'Godbye Zlatan'. #Milan #Ibra pic.twitter.com/yfNgsJdVEU — Italian Football News ???? (@footitalia1) June 3, 2023

De kans bestaat dat Ibrahimovic, die in oktober zijn 42e verjaardag viert, een contract tekent bij Monza. Bij die club is de leiding in handen van Milan-iconen Silvio Berlusconi en Adriano Galliani. "Galliani belt me al drie jaar lang dagelijks om te vertellen hoe mooi Monza is en dat er een contract voor mij klaarligt. Maar ik speel voor Milan en ben daar ontzettend trots op. Ik ben hier om Milan te helpen en dat kan ik het beste op het veld doen. Als je een bepaalde leeftijd bereikt, is er geen sprake meer van een ego. Dan hoef je jezelf niet langer meer te bewijzen", aldus de doorgewinterde spits.

Voor Ibrahimovic komt er een einde aan zijn tweede periode bij Milan. De boomlange spits kwam in het seizoen 2011/12 uit voor i Rossoneri, om er in 2020 terug te keren. De voormalig aanvaller van onder meer Ajax, Juventus, Barcelona en Internazionale veroverde met Milan in 2022 de Italiaanse landstitel. Ibrahimovic kwam tot dusver tot 163 duels voor zijn huidige werkgever en in die optredens wist hij 93 keer het net te vinden.