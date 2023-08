Ziyech wordt op bijzondere wijze tijdens wedstrijd gepresenteerd bij Galatasaray

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 23:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:29

Hakim Ziyech mag zichzelf officieel speler noemen van Galatasaray. De dertigjarige aanvallende middenvelder kwam, ondanks berichtgeving van Wilfred Genee zonder problemen door de medische keuring en zette nadien zijn handtekening onder een driejarig contract bij Cim Bom. Ziyech werd zaterdag op zeer bijzondere wijze gepresenteerd. De voormalig Ajacied nam bij de wedstrijd tegen Trabzonspor (2-0) met een Galatasaray-shirt om de schouders plaats tussen de fanatieke aanhang. Nadat Mauro Icardi in blessuretijd de 2-0 had binnengekopt, wees de sterspeler van Gala vriendelijk naar Ziyech op de tribune om hem welkom te heten. Na afloop kwam de van Chelsea overgenomen middenvelder het veld op.

Het is niet bekend welk bedrag Chelsea, waar zijn contract doorliep tot medio 2025, ontvangt voor de transfer van de routinier. Ziyech werd medio 2020 voor 40 miljoen euro overgenomen van Ajax en kende een redelijk voortvarende start van zijn avontuur bij Chelsea. Gaandeweg kwam de 54-voudig international van Marokko echter steeds minder vaak aan spelen toe. Ziyech speelde in totaal 107 wedstrijden voor the Blues, waarin hij goed was voor 14 goals en 13 assists. In 2021 veroverde Ziyech met Chelsea de Champions League. Onder de deze zomer aangestelde Mauricio Pochettino werd al snel duidelijk dat de spelmaker geen toekomst had op Stamford Bridge.

Galatasaray tovert een magische spelersaankondiging uit de hoge hoed ?????? Hakim Ziyech ?? Galatasaray ??pic.twitter.com/v33hGWFSdz — ESPN NL (@ESPNnl) August 19, 2023

Onlangs leek Ziyech op weg naar Al-Nassr, waar hij samen moest gaan spelen met Cristiano Ronaldo, maar die deal ketste op het laatste moment af. Fysieke ongemakken zouden ten grondslag liggen aan de afwijzing, al werd dat via Instagram ontkend door de Marokkaans international zelf. Enige tijd later komt er dus toch een einde aan het huwelijk tussen Chelsea en Ziyech.

Transferzomer Galatasaray

Ziyech is alweer de elfde aanwinst van Galatasaray in de zomerse transfermarkt. De grootmacht uit Istanbul verwelkomde in een eerder stadium Mauro Icardi (definitief overgenomen van Paris Saint-Germain), Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen), Kaan Ayhan (Sassuolo), Angeliño (RB Leipzig), Cédric Bakambu (Al-Nassr), Halil Dervisoglu (definitief overgenomen van Brentford), Sirachan Nas (Ankaraspor), Günay Güvenc (Gaziantepsor), Tetê (Shakhtar Donetsk) en Wilfried Zaha (Crystal Palace) binnengehaald.