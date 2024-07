Hakim Ziyech plaatst uit het niets foto met Quincy Promes en schrijft daar één woord bij

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Hakim Ziyech, die een benoemingswaardige foto heeft gepost op Instagram.

Op het kiekje zien we de Galatasaray-middenvelder namelijk samen met Quincy Promes. Het bijschrijft van de foto is kort en bondig. "Aeternum...", valt er te lezen, wat vrij vertaald 'voor eeuwig' betekent in het Latijn.

Ziyech lijkt dus zijn onvoorwaardelijke steun voor Promes uit te spreken. De inmiddels clubloze aanvaller zit nog altijd vast in de Verenigde Arabische Emiraten, nadat hij daar betrokken was bij een verkeersongeluk en de plek van het ongeval verliet voordat de politie arriveerde.

Vanuit Dubai reageert Promes zelf op de foto met een emoji van een hand met gekruiste vingers. Ook Ian Maatsen en Ryan Babel laten een comment achter met die emoji.

Promes is in Nederland veroordeeld voor cocaïnehandel en het neersteken van zijn neef. Daarvoor moet hij in totaal een gevangenisstraf van zevenenhalf jaar uitzitten in zijn geboorteland. Momenteel lijkt Promes, ondanks een uitleveringsverdrag tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten, echter ongrijpbaar voor het Openbaar Ministerie.

