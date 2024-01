Ziyech in Turkse media gelinkt aan Ajax; zaakwaarnemer ontkent citaten

Hakim Ziyech leek Galatasaray even zeker te gaan verlaten. Dinsdagmiddag brachten Turkse media het nieuws dat Ziyechs zaakwaarnemer, Geogre Gardi, in een interview had gezegd dat Ziyech graag weg wil bij de club. Op Instagram komt Gardi vervolgens zelf met het statement nooit zoiets dergelijks gezegd te hebben.

Gardi wordt geciteerd door Turkse journalist Ayhan Sensoy. Op Instagram plaatst Gardi een reactie op het bericht van Sensoy. "Fake News. Ik heb noot iets gezegd over Ziyech. Ik weet niet wie mijn naam gebruikt."

Ziyech wordt momenteel nog gehuurd van Chelsea. Als de huurovereenkomst wordt ontbonden, keert de dertigjarige aanvaller annex middenvelder terug naar Londen.

In Londen lijkt er geen toekomst meer te zijn voor de geboren Drontenaar. Ziyech zal naar verwachting dus weer worden verhuurd of verkocht door the Blues. Turkse bronnen melden dat Ziyech oren heeft naar een terugkeer bij Ajax.

Levent Tüzemen, journalist bij Sabah Sport, stelt namelijk dat hij heeft vernomen dat Ziyech graag wil terugkeren naar Amsterdam. Ook hij kan verzekeren dat Galatasaray een uittocht niet gaat verhinderen.

Het achteraf gezien neppe bericht was wel in lijn met berichtgeving van maandag. Toen meldde het Turkse NTV Spor dat Galatasaray ontevreden is over de prestaties van de rechtsbuiten. Nu blijkt dus dat Ziyech zelf ook Turkije achter zich wil laten.

In totaal kwam hij veertien keer in actie voor Cim Bom. Hij wist vier keer het net te vinden en was tweemaal aangever bij een treffer. Met twee doelpunten in het Champions League-duel met Manchester United (3-3) speelde hij een belangrijke rol in de Europese overwintering van de club.

