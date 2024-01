‘Ziyech hoorde bij de beste spelers van Ajax, dan kan Tadic dat niet zeggen’

Ali Boussaboun zet zijn vraagtekens bij vermeende uitspraken van Dusan Tadic. De voormalig aanvoerder van Ajax zou hoogstpersoonlijk een stokje hebben gestoken voor een hereniging met Hakim Ziyech bij Fenerbahçe.

Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters ging in gesprek met voormalig profvoetballer Boussaboun over de Afrika Cup. Daarbij kwam ook het gerucht dat Dusan Tadic een transfer van Ziyech naar Fenerbahçe zou hebben geblokkeerd ter sprake.

“Ziyech is een bijzondere speler, hij is heel onverstoorbaar”, begint Boussaboun. “Dat hebben we ook op het WK in Qatar gezien. Bij Chelsea speelde hij minder, maar bij Marokko was hij toen tijdens elke wedstrijd beslissend. In dat opzicht is Ziyech een aparte speler, hij is mentaal heel sterk.”

De oud-prof krijgt vervolgens voorgelegd dat er ook genoeg analisten zijn die beweren dat Ziyech mentaal niet zo sterk is en een vervelende jongen in de selectie zou zijn. Zo werd eerder deze week door het Servische Meridian Sport en diverse Turkse media beweerd dat Dusan Tadic afgelopen zomer een stokje heeft gestoken voor een transfer van Ziyech naar Fenerbahçe. De voormalig aanvoerder van Ajax vreesde naar verluidt dat zijn ex-ploeggenoot het groepsproces zou verstoren.

Ziyech vertrok uiteindelijk op huurbasis naar Galatasaray, maar Chelsea zou hem volgens de geruchten ook hebben aangeboden bij Fenerbahçe. De clubleiding van de Gele Kanaries zou in positieve gesprekken zijn geraakt met de entourage van Ziyech, totdat oud-ploeggenoot Tadic om zijn mening over de voormalig Ajacied werd gevraagd.

Die mening zou uiteindelijk de doorslag hebben gegeven in het niet aantrekken van de Chelsea-huurling. De Servische aanvaller was naar verluidt zeer lovend over de kwaliteiten van Ziyech op het veld, maar minder over zijn houding buiten de lijnen.

"Tadic zei dat Ziyech niet echt zin heeft om te socialiseren met zijn ploeggenoten buiten het veld om en dat hij de sfeer binnen het team zou kunnen verstoren", schreef het Servische blad.

Reactie Boussaboun

Boussaboun vindt het ‘heel raar’ als Tadic dat daadwerkelijk heeft gezegd. “Als jij met Hakim Ziyech de halve finale van de Champions League hebt bereikt... Ziyech was toen een van de betere spelers en je kent zijn kwaliteiten, dan kun je niet zeggen dat hij geen goede mentaliteit heeft of dat hij niet goed overweg kan met zijn ploeggenoten. Ik heb echt nog nooit gehoord dat Ziyech niet goed in een groep ligt.”

“Ziyech is nooit een stoorzender geweest binnen selecties”, geeft Boussaboun aan. "Niet bij sc Heerenveen, FC Twente en niet bij Ajax. Bij Chelsea heeft hij op de bank gezeten. Ik kijk altijd Match of the Day, maar je hoorde nooit iets negatiefs over Ziyech. Omdat Tadic zegt dat Ziyech niet goed in een groep zou liggen, moet iedereen hem ineens geloven? Ik vind het sowieso een heel apart verhaal.”

