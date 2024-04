Ziyech helpt Galatasaray met prachtige knal aan koppositie; Fer krijgt rood

Galatasaray heeft maandagavond de koppositie in de Süper Lig heroverd. De ploeg van trainer Okan Buruk was met 0-4 te sterk voor Alanyaspor. Hakim Ziyech was voor het eerst in lange tijd weer eens trefzeker, terwijl Leroy Fer juist rood kreeg. Galatasaray heeft nu weer twee punten meer dan nummer twee Fenerbahçe, met nog zes duels te spelen. Alanyaspor staat ondertussen op plek tien.

Galatasaray begon het duel met Dries Mertens in de basis, terwijl Ziyech en voormalig Eredivisionisten Davinson Sánchez en Carlos Vinícius op de bank startten. Ook bij Alanyaspor stond er een bekende aan de aftrap: Fer.

De bezoekers waren het gevaarlijkst in de eerste helft en leken na een klein half uur op voorsprong te komen. Abdülkerim Bardakci kopte de bal binnen, maar duwde daarbij zijn tegenstander. De treffer werd daarom afgekeurd.

Vlak voor rust liet Mertens zich zien. Hij probeerde de bal vanaf een meter of vijftien met de buitenkant van zijn voet de kruising in te draaien, maar de bal eindigde op de lat.

De tweede helft verliep een stuk voorspoediger voor Cimbom. Baris Yilmaz opende de score door naar binnen te draaien en de bal in de verre hoek binnen te schuiven: 0-1. Vlak daarna kreeg hij vanaf een meter of vijf de uitgelezen mogelijkheid om de score zelfs te verdubbelen, maar de buitenspeler schoot over.

Na een uur spelen viel de 0-2 alsnog, en hij kwam op naam van de in de rust ingevallen Ziyech. De Marokkaans international besloot vanaf een meter of twintig maar eens uit te halen, en de bal vloog prachtig de verre hoek in. Het was het eerste doelpunt voor Ziyech namens Galatasaray sinds 2 december vorig jaar.

Niet lang daarna moest Alanyaspor verder met tien man, nadat Fer zijn tweede gele kaart had gekregen vanwege een overtreding op Yilmaz. Laatstgenoemde zette twintig minuten voor tijd de 0-3 op het bord, door fraai weg te draaien bij zijn tegenstander en de bal opnieuw in de verre hoek te krullen. Met een intikker na een prima voorzet tekende Mauro Icardi ook nog voor de 0-4.

HAKIM ZIYECH ?? Een héérlijke trap van Ziyech, hij jaagt de bal achteloos in de bovenhoek ??#ZiggoSport #SüperLig #ALNv pic.twitter.com/zgOe1AMuCI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 15, 2024

