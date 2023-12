Ziyech en Galatasaray weten Fenerbahçe niet van koppositie af te stoten

Fenerbahçe gaat als koploper 2024 in. De lijstaanvoerder in de Süper Lig hield achtervolger en eeuwige rivaal Galatasaray zondag op een 0-0 gelijkspel in de Turkse topper. Beide topclubs staan na 17 speelronden op 44 punten. Fenerbahçe heeft echter een beter doelsaldo en gaat als nummer een het nieuwe jaar in.

Bij Fenerbahçe waren er in de achterhoede basisplaatsen voor voormalig Eredivisie-spelers Jayden Oosterwolde (centraal achterin) en Ferdi Kadioglu (linksback). Sebastian Szymanski, afgelopen zomer overgekomen van Feyenoord, en Dusan Tadic moesten zorgen voor de aanvoer richting aanvalsleider Edin Dzeko.

Aan de kant van het bezoekende Galatasaray startte Hakim Ziyech op de rechterflank en speelde Dries Mertens kort achter diepste spits Mauro Icardi. Halil Dervisoglu begon op de bank bij Cim Bom, net als onder meer Wilfried Zaha en Tanguy Ndombele. Galatasaray had net als Fenerbahçe 43 punten verzameld uit 16 wedstrijden in de Süper Lig, maar een minder goed doelsaldo.

Beide titelkandidaten hielden elkaar behoorlijk in bedwang in het eerste half uur. Een van de eerste kansen kwam op naam van Oosterwolde, die echter hoog over het doel kopte uit een hoekschop. Tadic, Ziyech en Mertens waren allen behoorlijk bedrijvig in de eerste helft, maar veel rendement leverde dat niet op.

De wat onzichtbare Tadic werd bij Fenerbahçe gewisseld na 69 minuten, met Joshua King als diens vervanger. De voormalig Ajacied schoot geen enkele keer op doel en dwong eveneens geen enkele kans af. Kort daarvoor maakte Mertens bij Galatasaray plaats voor Zaha. Tussen de wissels door kreeg Icardi een opgelegde kans om de score te openen in het Sukru Saracoglustadion. De Argentijn zag zijn kopbal van binnen de zestien echter naast de paal verdwijnen.

Galatasaray drong aan in de slotfase van de Turkse topper en Ziyech slingerde diverse voorzetten vanaf rechts het strafschopgebied van Fenerbahçe in. Het leverde de nummer twee echter niet de zo gewenste doorbraak op. Aan de andere kant miste Kadioglu scherpte toen hij het doel van Galatasaray onder vuur nam.

Ziyech ontving vijf minuten voor het einde nog een gele kaart en werd kort daarna vervangen door zijn trainer Okan Buruk. Cedric Bakambu mocht nog voor een paar minuten opdraven bij Galatasaray, dat via Icardi nog een grote mogelijkheid kreeg. De alerte Oosterwolde tikte de bal echter op tijd weg, waardoor zijn club als koploper aan de feestdagen begint.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Fenerbahçe 17 14 2 1 30 44 2 Galatasaray 17 14 2 1 23 44 3 Trabzonspor 17 9 3 5 11 30 4 Kayserispor 17 8 5 4 4 29 5 Adana Demirspor 17 7 6 4 9 27 6 Besiktas 16 8 2 6 1 26 7 Rizespor 16 7 4 5 -1 25 8 Antalyaspor 17 6 6 5 4 24 9 Kasımpaşa 16 6 4 6 -4 22 10 Sivasspor 17 5 6 6 -7 21 11 Hatayspor 16 4 7 5 2 19 12 Ankaragücü 16 4 7 5 0 19 13 Medipol Basaksehir 17 5 4 8 -3 19 14 Gaziantep FK 17 6 1 10 -7 19 15 Konyaspor 17 4 6 7 -4 18 16 Fatih Karagümrük 17 4 5 8 0 17 17 Alanyaspor 16 4 5 7 -9 17 18 Samsunspor 16 4 3 9 -8 15 19 Pendikspor 16 3 4 9 -21 13 20 İstanbulspor 17 2 2 13 -20 5

