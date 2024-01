Zirkzee mag blijven hopen op Arsenal; komst van eventuele concurrent uitgesloten

Alexander Isak, die de laatste weken regelmatig in verband werd gebracht met een overgang naar Arsenal, blijft 'gewoon' bij Newcastle United. Volgens manager Eddie Howe kan de Zweed 'geweldige dingen' bereiken bij the Magpies. "Zijn goal (tegen Manchester City, red.) deed heel erg denken aan Alan Shearer", verwijst Howe op de persconferentie na afloop van dat duel naar de clublegende.

Het is goed nieuws voor Joshua Zirkzee, die volgens the Telegraph nauwlettend wordt gevolgd door Arsenal. Volgens het Engelse medium ligt een overstap van de Nederlander wel gecompliceerd.

Mikel Arteta, die wel graag een nieuwe spits ziet komen, noemde de komst van een extra nummer negen in de winter 'onrealistisch'. Zirkzee zou een afkoopsom in zijn contract hebben staan van veertig miljoen euro, die actief wordt vanaf de zomer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De 22-jarige aanvaller werd al in verband gebracht met een overstap naar de Italiaanse top - AC Milan en Juventus zouden de situatie intensief volgen - maar ook Bayern maakt nog grote kans op de handtekening van de spits.

Der Rekordmeister liet namelijk een terugkoopclausule opnemen van de jeugdinternational. Naar verluidt bedraagt die de helft van wat andere clubs zouden moeten betalen, twintig miljoen euro dus.

Het is de verwachting dat Arsenal pas in de komende zomer een nieuwe spits aan gaat trekken. Naast Zirkzee en Isak werden de Noord-Londenaren ook veelvuldig in verband gebracht met Dusan Vlahovic en Ivan Toney.

Toney zal deze winter waarschijnlijk ook niet naar Londen verkassen, daar hij Brentford wil helpen in de strijd tegen degradatie. Vlahovic liet bovendien begin december al doorschemeren erg gelukkig te zijn in Turijn.

Welke spits zou Arsenal moeten aantrekken? Joshua Zirkzee Alexander Isak Ivan Toney Dusan Vlahovic Anders, namelijk: Stem Welke spits zou Arsenal moeten aantrekken? Joshua Zirkzee 25% Alexander Isak 25% Ivan Toney 19% Dusan Vlahovic 22% Anders, namelijk: 9% Totaal aantal stemmen: 508 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties