Zirkzee maakt 10e goal en laat Bologna verder dromen van Champions League

Bologna is weer een stap dichter bij kwalificatie voor de Champions League gekomen. De ploeg van trainer Thiago Motta won zondagavond met 1-2 van directe concurrent Atalanta. De gelijkmaker kwam op naam van Joshua Zirkzee, die een door Teun Koopmeiners veroorzaakte strafschop benutte. Vier minuten later kroonde Lewis Ferguson zich tot matchwinner. Nummer vier Bologna staat vier punten voor op AS Roma en vijf op het als zesde geklasseerde Atalanta.

Bijzonderheden:

Atalanta wist de voorsprong na een klein half uur spelen te pakken. Charles De Ketelaere gaf mee in de loop van de mee opgekomen Davide Zappacosta. De rechtermiddenvelder zag zijn schot gekeerd worden door Lukasz Skorupski, die vervolgens wel moest vissen bij daaropvolgende rebound. Ademola Lookman stond op het juiste moment op de juiste plaats: 1-0.

Na rust liet Riccardo Calafiori een uitgelezen kopkans liggen, maar de bevrijdende gelijkmaker zou alsnog vallen voor Bologna. Koopmeiners stak zijn been uit en vloerde daarmee invaller Alexis Saelemaekers. Arbiter Federico La Penna floot voor een penalty, die door Zirkzee in de rechterhoek werd geschoten: 1-1. Het was voor Zirkzee alweer zijn tiende Serie A-goal dit seizoen.

Koopmeiners in de fout, Zirkzee profiteert ?? De Nederlander van Atalanta begaat een fout in de zestien ?? Topscorer Joshua Zirkzee gaat achter de bal staan en rond koeltjes af ??#ZiggoSport #SerieA #AtalantaBologna pic.twitter.com/ocfe95uJto — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 3, 2024

De Schiedammer was ook betrokken bij het volgende doelpunt van Bologna, dat na een uur op voorsprong kwam. Zirkzee legde af op Dan Ndoye, die zijn schot gekeerd zag worden. De rebound kwam terecht bij Lewis Ferguson, die met een fraaie streep vanaf randje zestien voor de 1-2 zorgde. Atalanta was in het restant niet meer bij machte om een punt aan het duel over te houden.

