Zirkzee lijkt deze winter maar naar 1 club te kunnen: ‘De rest nemen we niet op’

Bologna FC is deze winter niet bereid vrijwillig mee te werken aan een vertrek van Joshua Zirkzee, zo laat technisch directeur Marco Di Vaio weten in een interview met La Gazzetta dello Sport. De Italiaan noemt de 22-jarige spits een ‘uniek geval’ en bevestigt daarnaast dat Bayern München hem middels een clausule terug kan halen. Zirkzee ligt in Bologna nog tot medio 2026 vast.

Bologna nam Zirkzee in de zomer van 2022 voor 8,5 miljoen euro over van Bayern. Na een moeilijk debuutjaar is de Schiedammer dit seizoen helemaal los bij de verrassende nummer vier van de Serie A. In negentien officiële wedstrijden was Zirkzee goed voor acht doelpunten en vier assists.

Zirkzee blijft in Bologna, zo luidt het duidelijke standpunt van Di Vaio. “We zijn nog niet gebeld over Zirkzee, maar we zouden ook niet opnemen. We kunnen aan clubs vragen wat we willen.” Transfermarkt schat de waarde van Zirkzee op zo’n 30 miljoen euro, maar Bologna gaat er dus alles aan doen om de negentienvoudig international van Jong Oranje te behouden.

Toch kan Bayern roet in het eten gooien. De Duitse recordkampioen kan Zirkzee vermoedelijk voor zo’n 22 miljoen euro terugkopen van Bologna. Ondertussen zou de Italiaanse club inzetten op een verkoop aan een andere Europese grootmacht, om de transfersom zo hoog mogelijk te laten oplopen.

Italiaanse media denken dat Bologna komende zomer genoegen neemt met zo’n 40 miljoen euro voor Zirkzee, die kan rekenen op mooie woorden van Di Vaio. “Joshua is een 9,5. Hij is niet met een andere speler te vergelijken, want hij is een uniek geval.” Zirkzee genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij ADO Den Haag en Feyenoord, alvorens hij in de zomer van 2017 naar het buitenland trok.

Met Bayern won Zirkzee de Bundesliga (2x), Champions League, Europese Supercup, DFB-pokal en Duitse Supercup (2x). In totaal speelde hij slechts zeventien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van der Rekordmeister, waarin hij viermaal het net wist te vinden. Zirkzee fungeerde daarnaast eenmalig als aangever.

Zirkzee is niet de enige talentvolle voetballer in zijn familie. Zijn broertje Jordan is spits van Bayern Leverkusen Onder 19, terwijl neef Nelson Amadin speelt in het tweede elftal van Schalke 04. Zelf hoopt Zirkzee aankomende zomer actief te zijn in Duitsland op het EK met Oranje, al wacht hij nog altijd op zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal.

