Zirkzee is met late treffer tegen Lazio opnieuw goud waard voor Bologna

Joshua Zirkzee heeft Bologna zondagmiddag hoogstpersoonlijk de zege bezorgd op bezoek bij Lazio, dat nog wel op voorsprong kwam dankzij Gustav Isaksen. Voormalig FC Emmen-middenvelder Oussama El Azzouzi en Zirkzee wisten de wedstrijd namens de bezoekers echter te kantelen: 1-2. Voor Zirkzee was het alweer zijn negende competitietreffer van het seizoen.

Lazio profiteerde na ruim een kwartier spelen optimaal van slordig balverlies aan de zijde van Bologna. Ciro Immobile legde breed op Gustav Isaksen, die de hoek voor het uitkiezen had: 1-0. De bezoekers kwamen laat in de eerste helft weer op gelijke hoogte na eveneens knullig uitverdedigen van Lazio. Doelman Ivan Provedel leverde een lastige terugspeelbal zo in bij Giovanni Fabbian, waarna El Azzouzi af kon ronden: 1-1. Zirkzee kroonde zich uiteindelijk in de 78ste minuut tot matchwinner door een voorzet van Victor Kristiansen overtuigend tegen de touwen te schieten: 1-2.

JA JA, ???????????? ??????????????! ? De Nederlander schiet hard raak voor Bologna en zet zijn ploeg op 2-1 in Olimpico ??#ZiggoSport #SerieA #LazioBologna pic.twitter.com/v3vyUOgSCn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 18, 2024

Lazio - Bologna 1-2

18’ 1-0 Gustav Isaksen (assist: Ciro Immobile)39’ 1-1 Oussama El Azzouzi (assist: Giovanni Fabbian)78’ 1-2 Joshua Zirkzee (assist: Victor Kristiansen)