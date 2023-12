Zirkzee is gedeeld derde topscorer na wervelend optreden; Bologna staat vierde

Bologna heeft zondag zijn zesde overwinning van het seizoen geboekt in de Serie A. Op bezoek bij Salernitana was i Rossoblù met 1-2 te sterk. Joshua Zirkzee was de grote man aan de kant van Bologna, daar hij beide treffers voor zijn rekening nam. Dankzij zijn dubbelslag staat de spits met zeven doelpunten gedeeld derde op de Italiaanse topscorerslijst, achter Olivier Giroud (acht goals) en Lautaro Martínez (veertien).

Salernitana - Bologna 1-2

Bologna, waar naast Zirkzee ook Sam Beukema in de basis stond, schoot uit de startblokken, want na twintig speelminuten genoten de bezoekers al een 0-2 voorsprong. In de negende minuut werd een afstandsschot van Stefan Posch door Salernitana-doelman Benoit Costil voor de voeten van Zirkzee getikt, waarna de spits van dichtbij kon intikken. Ook de tweede treffer kwam op naam van de Nederlander. Ditmaal reageerde hij alert op een zwakke terugspeelbal van Matteo Lovato. Zirkzee nam over, omspeelde Costil en rondde op koelbloedige wijze af. Op aangeven van Antonio Candreva tekende Simy nog wel de 1-2 aan, maar de voorsprong werd niet meer uit handen gegeven. Een kwartier voor tijd kwam Sydney van Hooijdonk binnen de lijnen voor Zirkzee.

Daar is ??????????????! ?? Veel makkelijker gaat de Nederlander ze niet meer maken, maar die doelpunten tellen ook! ??#ZiggoSport #SerieA #SalernitanaBologna pic.twitter.com/bm6KHIR7im — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 10, 2023

En daar is nummer ??! ?? Foutje bedankt... ?? Een slap balletje terug op de keeper en Zirkzee is er weer als de kippen bij! ??#ZiggoSport #SerieA #SalernitanaBologna pic.twitter.com/OpRe6GBzet — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 10, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Internazionale 15 12 2 1 30 38 2 Juventus 15 11 3 1 14 36 3 AC Milan 15 9 2 4 8 29 4 Bologna 15 6 7 2 6 25 5 AS Roma 14 7 3 4 11 24 6 Napoli 15 7 3 5 8 24 7 Fiorentina 14 7 2 5 6 23 8 Atalanta 15 7 2 6 6 23 9 Monza 15 5 6 4 2 21 10 Lazio 15 6 3 6 0 21 11 Torino 15 5 5 5 -3 20 12 Frosinone 15 5 4 6 -4 19 13 Lecce 14 3 7 4 -3 16 14 Sassuolo 14 4 3 7 -5 15 15 Genoa 15 4 3 8 -5 15 16 Udinese 15 1 9 5 -13 12 17 Empoli 14 3 2 9 -17 11 18 Hellas Verona 15 2 5 8 -9 11 19 Cagliari 14 2 4 8 -13 10 20 Salernitana 15 1 5 9 -19 8

