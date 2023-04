Zinédine Zidane wil terugkeren als trainer en heeft duidelijke clubvoorkeur

Zaterdag, 22 april 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:16

Zinédine Zidane wil terugkeren als trainer en heeft zijn zinnen gezet op een dienstverband bij Juventus, zo weet RMC Sport te melden. Het Franse medium meldt dat de oud-middenvelder zich wil committeren aan een langetermijnproject, zelfs als dat betekent dat de betreffende club in de beginfase van zijn dienstverband geen Europees voetbal speelt. Van Juventus is het nog de vraag of het volgend seizoen in Europa actief is. De vijftien punten in mindering die de club eerder dit seizoen kreeg zijn voorlopig teruggegeven, maar Juventus is nog wel in afwachting van een nieuwe straf.

Zidane was als trainer bijzonder succesvol bij Real Madrid, waarmee hij onder meer drie opeenvolgende keren de Champions League wist te winnen. Sinds zijn vertrek bij de Koninklijke in mei 2021 heeft de oefenmeester veel tijd doorgebracht met zijn familie, maar zijn ambities in het trainersvak zijn nooit weggeweest. RMC Sport schrijft dat er in 2019 al contact is geweest tussen Zidane en het bestuur van Juventus. Zizou was dat jaar zeer dicht bij een rentree bij de club uit Turijn en werd door La Stampa gesignaleerd in de Noord-Italiaanse stad.

Een verhuizing naar Italië zou toen zelfs al een kwestie van tijd zijn, totdat Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez Zidane belde met de vraag of hij terug wilde keren. Zidane zou nu wel definitief de stap naar Juventus willen maken, al kan nooit helemaal worden uitgesloten dat Zidane terug zou keren bij Real indien hem gevraagd wordt Carlo Ancelotti op te volgen. Wat een hereniging van Zidane en la Vecchia Signora in de weg staat, is Massimiliano Allegri. De huidig trainer van Juventus heeft een contract tot 2025 en verdient naar verluidt zeven miljoen euro netto per seizoen. Een ontslag van hem en zijn staf zou de club ruim twintig miljoen euro kosten.

Paris Saint-Germain

Zidane wordt ook gelinkt aan de trainerspositie bij Paris Saint-Germain. Christophe Galtier, die nu aan het roer staat in het Parc des Princes, is er dit seizoen niet in geslaagd de Champions League te winnen en ligt bovendien onder vuur wegens zijn vermeende racistische uitingen in zijn tijd bij OGC Nice. De emir van Qatar droomt ervan om Zidane als trainer te hebben bij de club die in Qatarese handen is. De Qatari wilen weer een poging willen wagen om Zidane te overtuigen, al zou Zidane niet al te gecharmeerd zijn van de manier waarop de club wordt geleid. Eerder werd Zidane al nadrukkelijk in verband gebracht met het bondscoachschap van Frankrijk, maar Didier Deschamps bleef 'gewoon' aan bij les Bleus na de verloren WK-finale tegen Argentinië.