Zinédine Zidane liet kans lopen om bij geliefde club carrière te vervolgen

Donderdag, 28 september 2023 om 18:35 • Jonathan van Haaster

Zinédine Zidane heeft de kans laten lopen om zijn trainerscarrière te vervolgen bij Olympique Marseille, zo weet El Mundo Deportivo te melden. Volgens de Spaanse sportkrant kan de Fransman zich niet vinden in het huidige beleid van Marseille-president Pablo Longoria. Een toekomstige samenwerking is niet uitgesloten, maar dat is voor Zidane alleen een optie onder een nieuwe clubpresident.

Marseille is de geboortestad van Zidane, al kwam hij nooit voor de plaatselijke topclub uit. Zidane sprak desondanks wel altijd lovend over Olympique, de club waar zijn idolen Blaz Sliskovic, Enzo Francescoli en Jean-Pierre Papin speelden. Zidane kreeg onlangs dus de kans om alsnog voor het eerst aan de slag te gaan bij Marseille, maar sloeg die af. De enkelvoudig wereldkampioen is niet overtuigd van het huidige project bij de club, waardoor hij ervoor koos om de kans af te wijzen. L’OM was na het opstappen van Marcelino op zoek naar een nieuwe trainer en stelde onlangs Gennaro Gattuso aan als diens opvolger. Het blijft desondanks goed mogelijk dat Zidane in de toekomst alsnog aan de slag gaat bij Marseille. Dat heeft alles te maken met een mogelijke overname van de club.

Zo toonde kroonprins Mohammed Bin Salman, de huidige eigenaar van Newcastle United, in een eerder stadium interesse in de club, net als prins Al-Waleed Bin Talal. Marseille-eigenaar Frank McCourt wilde jarenlang niet aan een verkoop denken, maar gezien de crisis waarin Marseille zich bevindt zou dat nu toch tot de mogelijkheden behoren. Onlangs vond er bijeenkomst plaats tussen de clubleiding en de ultra’s van Marseille. Deze meeting mondde uit in een verbale confrontatie zonder dat Longoria en andere bestuursleden de kans hadden om te reageren. El Mundo Deportivo weet dat Zidane spoedig weer aan de slag wil als trainer. Gezien Marseille nu toch bereid zou zijn om te verkopen, zou hij in de toekomst alsnog bij L'OM aan de slag kunnen.

Na het vertrek van Zidane bij Real Madrid in 2021 was het stil betreffende de trainerscarrière van de Fransman met Algerijnse roots. Zidane liet in een eerder stadium al weten op te staan voor een dienstverband bij een andere ex-club: Juventus. Daar staat Massimiliano Allegri voorlopig nog aan het roer. Bij Real Madrid lijkt trainer Carlo Ancelotti het na dit seizoen voor gezien te houden. Xabi Alonso staat het hoogst op het lijstje als vervanger van de Italiaan, terwijl Brighton & Hove Albion-manager Roberto De Zerbi volgens Cadena SER geldt als plan B. El Mundo Deportivo weet echter dat Zidane er ook nog uitstekend opstaat bij De Koninklijke. De voormalig topmiddenvelder heeft bovendien een uitstekende relatie met Real-president Florentino Pérez.