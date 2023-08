‘Zinderend slot’ van zomerse transfermarkt lonkt voor PSV

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 11:17 • Laatste update: 11:22

Er staat bij PSV nog het nodige te gebeuren in de laatste week van de transfermarkt, zo is de voorspelling van Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. Ibrahim Sangaré en Johan Bakayoko zijn de spelers die het best in de markt liggen, al is het de vraag of voor hen de gewenste bedragen op tafel komen. Duidelijk is wel dat richting de return in de Champions League tegen Rangers geen enkele speler vertrekt.

Trainer Peter Bosz wil spelers die 'strategische waarde' kunnen hebben niet laten gaan met het oog op het cruciale kwalificatieduel voor de Champions League. Jongens als Joël Drommel en Yorbe Vertessen zullen dan ook moeten wachten tot donderdag om een eventueel vertrek te realiseren. PSV verzekert zich met plaatsing voor de groepsfase van de Champions League van 40 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Elfrink verwacht na het treffen met Rangers 'een zinderend slot' van de transferwindow voor PSV. Naast de mogelijk uitgaande transfers van Bakayoko en Sangaré wordt Jarrad Branthwaite als belangrijkste kandidaat genoemd om de defensie te versterken. De Brit kwam afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor de ploeg uit Eindhoven en moet nu definitief de gang naar het Philips Stadion maken.

In het geval van Bakayoko wil PSV pas praten bij een bedrag van 30 à 35 miljoen euro, is de verwachting van Elfrink. Burnley meldde zich onlangs voor de tweede keer voor de buitenspeler. Het bod van 20 miljoen euro wordt naar verluidt echter snel van tafel geveegd. Mocht de Engelse promovendus alsnog met het gewenste bedrag op tafel komen, dient PSV razendsnel te handelen in de zoektocht naar een vervanger.