'Die jongen van Ajax moet nú weggestuurd worden bij Jong Oranje'

Vincent Schildkamp pleit in Voetbalpraat op ESPN voor onmiddellijke rust voor Jorrel Hato. De analist maakt zich zorgen over de overbelasting van het negentienjarige Ajax-talent, die dit seizoen al 57 wedstrijden in de benen heeft.

"Moet je Hato niet gewoon wegsturen op vakantie? Dat bedoel ik niet denigrerend," aldus Schildkamp.

Hato stond tijdens het EK Onder 21 in Slowakije tweemaal in de basis bij Jong Oranje, dat na twee groepswedstrijden nog altijd zonder overwinning is. Tegen Jong Denemarken (1-2) oogde de Ajacied volgens Schildkamp vermoeid. "Hij loopt duidelijk op zijn laatste benen en is totaal geen schim meer van de Hato van het eerste jaar," aldus de commentator.

Presentator Milan van Dongen wijst erop dat Hato het zelf al aangaf: "Bij de Eredivisie Awards zei hij onlangs: 'De batterij is eigenlijk wel leeg'."

Schildkamp vreest dat het wachten is op een zware blessure. "Dan moet je hem toch gewoon op vakantie sturen, voordat hij zwaar geblesseerd raakt?" Marciano Vink vroeg zich af of Hato daar zelf het initiatief voor moet nemen of dat Ajax dat moet doen.

Schildkamp: "Maar ze zijn toch bij de KNVB ook niet blind? Ze zien toch ook wat er gebeurt. Je kunt toch na twee wedstrijden op dit EK zeggen: luister, dit heeft niet zo gek veel zin..."

Hoewel Hato geen dramatische fouten maakte, is voor Schildkamp duidelijk zichtbaar dat hij niet meer op zijn top zit. "Niet dat hij nou zwaar door een ondergrens heen ging, maar je ziet gewoon aan alles dat het niet de speler is die hij aan het begin van het seizoen was."

Jong Oranje staat er na twee duels beroerd voor op het EK. Tegen Jong Finland werd het donderdag nog 2-2, zondag volgde een pijnlijke 1-2 nederlaag tegen Jong Denemarken. Nederland moet woensdag winnen van Jong Oekraïne en is dan ook nog afhankelijk van het resultaat tussen Denemarken en Finland.