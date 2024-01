‘Zijn we zo ver afgezakt dat we De Jong moeten smeken voor een terugkeer?’

Martijn Krabbendam snapt weinig van de roep om de terugkeer van Luuk de Jong in het Nederlands elftal. Ondanks dat de journalist van Voetbal International van mening is dat De Jong momenteel de beste Nederlandse spits is, brengt de 33-jarige aanvaller in zijn ogen geen extra kwaliteit.

“Het zal toch niet gebeuren dat Ronald Koeman hem gaat bellen?”, opent Krabbendam in een video-item van VI. “Luuk de Jong is toch geen Johan Cruijff? Hij heeft zelf bedankt voor Oranje… Met Luuk de Jong word je geen Europees kampioen, je gaat hooguit iets beter spelen.”

Door zijn hattrick tegen Excelsior (3-1) van zaterdagavond werd De Jong opnieuw in verband gebracht met een terugkeer in het Nederlands elftal. Krabbendam noemt de spits van PSV voor Koeman ‘handig om erbij te hebben’. “Maar iemand over de streep trekken doe je toch alleen bij spelers met extra kwaliteit, een Gullit, Van Basten of Cruijff. Speel dan met Joshua Zirkzee”, aldus de journalist.

Krabbendam maakt een vergelijking met Ryan Gravenberch, die kort na zijn transfer naar Liverpool besloot om te bedanken voor een uitnodiging voor Jong Oranje. “Toen was de wereld te klein, dat kon allemaal niet. Luuk de Jong heeft bedankt voor het Nederlands elftal en moet voor het EK dan opeens terugkeren.”

“Het is een uitstekende spits, de beste van Nederland, maar ik geloof niet dat de verdedigers van een land als Italië heel bang van hem worden. Hij heeft geen extra kwaliteit dat je denkt: die moet per se mee.”

Toch zet Krabbendam de deur voor een terugkeer van De Jong in Oranje op een kier. “Als hij zichzelf weer beschikbaar stelt, dan kan het. Ik zal als Koeman toch niet op mijn knietjes naar Luuk de Jong gaan en vragen of hij mee wil naar het EK. Kom op, hé!”

“We zijn als voetballand toch niet zo ver afgezakt dat we op onze blote knieën naar Luuk de Jong moeten? Als hij zelf wil, prima, maar we moeten hem niet gaan smeken”, besluit Krabbendam.

