Perez: ‘Wij zijn zo vaak positief geweest, zijn agent kan wel geld overmaken’

Kees Kwakman denkt niet dat de strijd om degradatie in de Eredivisie al een uitgemaakte zaak is, zo stelt de analist van ESPN bij Dit was het Weekend. Wel schrikt hij van het feit dat Vitesse geen enkele spits in de selectie heeft.

“Ik denk dat het met RKC Waalwijk en Excelsior nog best heel spannend kan worden”, stelt de voormalig speler van onder meer FC Groningen en FC Volendam. RKC staat vijftiende en heeft 23 punten. Excelsior bezet de zestiende plaats met 22 punten. Vitesse hangt degradatie boven het hoofd: de Arnhemmers verzamelden slechts 17 punten.

Toch is het nog geen uitgemaakte zaak volgens Kwakman. “Vitesse heeft echt een paar hele leuke spelers. “Hadj Moussa, Boutrah, Tielemans. Ook Van Ginkel speelde best aardig tegen AZ (2-0 verlies).”

Tegelijkertijd stipt Kwakman het grootste pijnpunt van Vitesse aan. “Ze hebben geen spits. Niemand die goals maakt, een bal vasthoudt, een bal doorkopt, een overtreding uitlokt… Tegen AZ stond Buitink voorin, dat houdt niet over.”

Kenneth Perez haakt in op het onderwerp. “Trouwens, de makelaar van Hadj Moussa kan wel wat overmaken naar ESPN als de transfer naar Feyenoord doorgaat.” De Rotterdamse club heeft naar verluidt een bod van 3,5 miljoen uitgebracht op de Algerijnse buitenspeler.

“Hij heeft de meest positieve piero’s (analyse-systeem, red.) gekregen en we hebben over hem de meest positieve geluiden laten horen, echt iedereen hier bij ESPN.” Vervolgens richt de Deense analist zich tot een camera: “Makelaar, graag gedaan!”

Vervolgens willen de analisten nog iets zeggen over de speler van Vitesse. “Je ziet echt dat het een goede speler is”, besluit Kwakman. “Veel meer dan slechts een pingelaar”, voegt Perez nog aan de bewoordingen van zijn collega toe.



