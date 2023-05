Ziggo-analist V/d Vaart breekt in bij RTL voor speciale boodschap: ‘Ga weg jij!’

Dinsdag, 16 mei 2023 om 20:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:37

Rafael van der Vaart werkt dinsdagavond als analist voor Ziggo Sport, maar besloot voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tussen Internazionale en AC Milan in te breken in de studio van concurrent RTL 7. Van der Vaart kwam daar om Feyenoord-icoon Jan Boskamp te feliciteren met het kampioenschap. "Weg jij! Stuur hem eens weg joh, die gozer!", zei Boskamp aanvankelijk gekscherend toen Van der Vaart de studio betrad.

"Ik zit straks bij Ziggo en ik zag jullie net zitten", aldus Van der Vaart, die Boskamp opzocht. "Als Ajacied wil ik je feliciteren. Dik verdiend." Daarna volgde een innige omhelzing tussen de oud-middenvelders. "Je hebt vier emmers vol lopen janken hiernaast, heb ik gehoord", zei Boskamp met een kwinkslag. Van der Vaart kreeg zelfs een shirt van Feyenoord in de handen gedrukt. "Die kan ik natuurlijk niet aandoen", knipoogde hij.

Een mooi moment: Ajacied Rafael van der Vaart onderbreekt de uitzending om Jan Boskamp te feliciteren met het kampioenschap van Feyenoord. #UCL #INTMIL #Feyenoord pic.twitter.com/vZKpEwe4sQ — VTBL ? (@vtbl) May 16, 2023

Van der Vaart hield dit seizoen lange tijd vol dat Ajax kampioen zou worden. "Ik heb natuurlijk altijd gezegd: Feyenoord heeft geen schijn van kans, maar het was zó verdiend... Ik heb de huldiging gezien. Zelfs ik had kippenvel. Daarom dacht ik: ik kom gewoon even snel naar binnen, haha." Boskamp kon dat uiteindelijk wel waarderen. "Klasse, maat", zei de oud-Feyenoorder met een grote glimlach.

In de studio van Ziggo Sport ging Van der Vaart in op zijn onderonsje met Boskamp. "Jan is gewoon een geweldige vent. Die is zó verschrikkelijk blij, dan moet je hem ook gewoon even feliciteren. We hebben natuurlijk die connectie, ze zitten hier achter ons. Ik ben al vaker langsgeweest. Niet in de uitzending, maar nu was het ideale moment. Ik denk dat het leuk was."