Zien: Ronaldo (39) steelt met acrobatische omhaal bijna de show in bekerfinale

Cristiano Ronaldo heeft vrijdagavond het publiek op de banken gekregen met een geweldige omhaal tijdens de Saudische bekerfinale van zijn Al-Nassr tegen Al-Hilal. Na een verhit duel met drie rode kaarten moest een strafschoppenserie uiteindelijk uitkomst bieden. Daarin trok Ronaldo met Al-Nassr aan het kortste eind.

Aleksandar Mitrovic wist de ban al vroeg in de finale te breken. De Serviër kopte een voorzet van voormalig FC Barcelona-aanvaller Malcom bij de tweede paal binnen. Voor Mitrovic was het alweer zijn veertigste treffer van het seizoen.

Vlak na rust brandde de wedstrijd pas echt los. Otávio legde na een sterke individuele actie af op Ayman Yahya, die vervolgens Ronaldo probeerde te vinden met een voorzet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De inmiddels 39-jarige Portugese steraanvaller waagde een acrobatische omhaal, echter zag hij zijn spectaculaire inzet tot zijn eigen ongenoegen op de paal belanden. David Ospina, ex-doelman van Arsenal en Napoli, benadeelde vervolgens Al-Nassr. De sluitpost bracht met zijn handen redding buiten zijn eigen strafschopgebied en kon met rood inrukken.

Het venijn zat hem uiteindelijk in de staart, want Al-Hilal-verdediger Ali Al Bulayhi kreeg in de 87ste minuut een rode kaart nadat hij hoofd tegen hoofd kwam te staan met een tegenstander. Yahya zorgde direct hierna uit een verre inworp met een rake kopbal voor de 1-1.

Het spektakel was toen nog niet voorbij. Kalidou Koulibaly, die Chelsea in de zomer van 2023 verliet voor het grote geld in Saudi-Araibië, kreeg net na het verstrijken van de reguliere speeltijd zijn tweede gele kaart, en dus rood.

De scheidsrechter van dienst bestrafte de verdediger voor het doorlopen op de doelman van Al-Nassr. Al-Hilal ving de verlenging daardoor aan met negen man. Een beslissende strafschoppenserie moest uiteindelijk een winnaar bepalen. Daarin trok het Al-Hilal van de scorende Mitrovic aan het langste eind: 5-4. Ook Ronaldo was namens Al-Nassr vanaf elf meter trefzeker, al bleef hij dus met lege handen achter.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties