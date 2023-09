Zien: Ronaldo krijgt slechts geel na gevaarlijke actie tegen keeper

Zaterdag, 9 september 2023 om 12:49 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:50

Cristiano Ronaldo deed vrijdag de volle negentig minuten mee bij Portugal in het gewonnen EK-kwalificatieduel tegen Slowakije (1-0), maar had misschien in de tweede helft wel van het veld gestuurd moeten worden. Na een gevaarlijke charge op de doelman van de Slowaken kreeg de steraanvaller een gele kaart, maar de overtreding had wellicht ook een rode prent verdiend.

Het incident vond plaats in de 62ste minuut van de wedstrijd. Manchester City-middenvelder Bernardo Silva speelde de bal het strafschopgebied in met een steekpass over de grond. Door een verkeerd getimede ingreep van een Slowaakse verdediger kwam Ronaldo oog in oog met doelman Martin Dúbravka te staan. Zonder de bal aan te nemen probeerde de aanvaller van Al-Nassr op doel te schieten.

???????? Cristiano Ronaldo ?? Komt de Portugese superster hier goed weg met een gele kaart? ??#ZiggoSport #EURO2024 #CristianoRonaldo pic.twitter.com/VFVxCSpJX5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 9, 2023

In deze poging maaide hij echter over de bal heen. Deze rolde vervolgens richting Dúbravka, die de bal klem kon pakken. Ronaldo probeerde op datzelfde moment met een sliding nog bij de bal te komen, maar hij kwam te laat. De 38-jarige aanvaller gleed daarbij door op Dúbravka en raakte met zijn linkervoet de keeper in het gezicht. Vervolgens werd Ronaldo omsingeld door spelers van Slowakije, waarna de Portugees zijn excuses leek te maken. De scheidsrechter besloot Ronaldo te straffen met een gele kaart.

Door het ontvangen van de kaart moet Portugal het in de volgende wedstrijd zonder zijn sterspeler doen, aangezien het voor Ronaldo de derde gele kaart van de kwalificatiecyclus is en hij daarmee geschorst is. Daardoor mist hij de thuiswedstrijd tegen Luxemburg. Uit in Slowakije werd het duel overigens beslist door een doelpunt van Bruno Fernandes aan het einde van de eerste helft. De middenvelder van Manchester United schoot knap binnen na een indrukwekkende solo.