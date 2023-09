Zien: Neymar slaat op tilt bij Al-Hilal en uit zijn frustratie op tegenstander

Dinsdag, 19 september 2023 om 15:16 • Bart DHanis • Laatste update: 15:32

Neymar heeft zich maandagavond van zijn slechtste kant laten zien. De Braziliaanse superster kreeg met Al-Hilal bezoek van het Oezbekistaanse PFC Navbahor, maar wist zijn stempel niet te drukken. Na zestig minuten spelen ging Neymar echter door het lint. Hij duwde een tegenstander expres omver en schoot daarna de bal van dichtbij tegen hem aan. De scheidsrechter gaf hem slechts een gele kaart voor zijn wangedrag.

Het eerste groepsduel van de AFC Champions League verliep niet van harte voor Al-Hilal. De Saudi-Arabische club wist pas in de slotseconde van de wedstrijd gelijk te maken tegen de tegenstander uit Oezbekistan (1-1). In de Saudi-Arabische competitie verloopt het echter allemaal een stuk minder moeizaam voor de club uit Riyadh. Al-Hilal is koploper en heeft na zes duels maar liefst zestien punten weten te verzamelen.

?????? El que arrancó sin paciencia en la liga de Arabia fue Neymar. pic.twitter.com/I0yWQiVrmo — Mística Futbolera (@Misticafutboler) September 18, 2023

Dat mag ook wel, zou je bijna zeggen. Al-Hilal gaf afgelopen transferperiode maar liefst 353 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Naast Neymar, die voor 90 miljoen euro overkwam van Paris Saint-Germain, werden ook Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Roma), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers), Malcom (Zenit Sint-Petersburg), Yassine Bono (Sevilla) en Aleksandar Mitrovic (Fulham) aan de selectie toegevoegd.