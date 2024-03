Zien: Lionel Messi en Luis Suárez tonen opnieuw hun klasse bij Inter Miami

Nashville SC en Inter Miami hebben donderdagnacht de punten gedeeld in de heenwedstrijd van de achtste finales van de CONCACAF Champions Cup: 2-2. Namens de bezoekers uit Miami waren sterspelers Lionel Messi en Luis Suárez belangrijk met een doelpunt. Laatstgenoemde kopte pas in minuut 95 raak, waardoor Inter Miami volgende week met een goede uitgangspositie aan de return begint.

Een dubbelslag van Nashville-linksbuiten Jacob Shaffelburg zorgde ervoor dat Inter Miami vlak na rust tegen een 2-0 achterstand aankeek. Niemand minder dan Messi zorgde er met zijn dodelijke linkerbeen voor dat Inter Miami terug in de wedstrijd kwam. De Argentijn krulde de bal op fraaie wijze langs Nashville-doelman Joe Willis: 2-1. Pas in dekwam Inter Miami langszij. Een afgemeten voorzet van Sergio Busquets belandde op het hoofd van Suárez, die van dichtbij vrij kon binnenknikken: 2-2.

