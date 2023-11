Ziekenboeg Man United nog voller? Ten Hag ziet tweetal geblesseerd uitvallen

Zaterdag, 18 november 2023 om 19:51 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:05

Marcus Rashford en André Onana zijn vrijdag geblesseerd uitgevallen tijdens de interlands van respectievelijk Engeland en Kameroen. Rashford werd direct gewisseld na een ongelukkige botsing met teamgenoot Trent Alexander-Arnold, terwijl Onana hinkend het veld verliet. Nieuwe blessures zouden bijzonder slecht nieuws zijn voor Manchester United, omdat de ziekenboeg bij die club al behoorlijk vol zit.

Engeland won vrijdag met 2-0 van Malta, maar een tegenvaller was het uitvallen van Rashford. Hij was gefocust op dezelfde bal als Alexander-Arnold, waarna de teamgenoten met elkaar in botsing kwamen. De Liverpool-speler kon de wedstrijd hervatten, Rashford niet.

Na afloop van het duel gaf bondscoach Gareth Southgate een update over de aanvaller. “Volgens mij is hij oké, maar gezien de aard van de botsing vonden we het een goed idee om Cole (Palmer, red.) het veld in te brengen. Volgens mij ging het redelijk toen hij (Rashford, red.) het veld verliet.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het lijkt erop dat Rashford fit genoeg is om maandag deel te nemen aan het volgende EK-kwalificatieduel, tegen Noord-Macedonië. Manchester United zal de situatie ondertussen in de gaten houden.

Duizenden kilometers verderop, in Kameroen, moest ook Onana het veld vrijdag geblesseerd verlaten. Kameroen speelde tegen Mauritius, in het kader van de kwalificatie voor het WK van 2026.

De doelman ging tien minuten voor tijd hinkend naar de kant, en werd vervangen door Nîmes Olympique-doelman Fabrice Ondoa. Kameroen won het duel uiteindelijk overigens wel: met 3-0. Naar verluidt lijkt de blessure mee te vallen, maar of de doelman de komende weken toch nog duels aan zich voorbij moet laten gaan, is vooralsnog niet bekend.

Nieuwe blessuregevallen zouden manager Erik ten Hag zeer slecht uitkomen bij Man United. Onder meer Lisandro Martínez, Christian Eriksen, Casemiro, Rasmus Højlund, Luke Shaw en Tyrell Malacia zitten momenteel in de lappenmand bij the Red Devils.

Update 21:00 uur

Volgens Fabrizio Romano valt de blessure van Onana mee. "Het gaat om een probleem met zijn schouder, maar het ziet er niet heel ernstig uit", meldt hij op X. "Er is me verteld dat Onana waarschijnlijk op tijd fit is voor de aankomende duels met United."