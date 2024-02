Zidane intern besproken bij Bayern; club heeft ook een oogje op opvallende naam

Florian Plettenberg heeft nieuwe informatie over de geruchten rond een eventueel ontslag van Thomas Tuchel en zijn potentiële opvolger bij Bayern München. De verslaggever van Sky Sport bevestigt dat intern gesproken is over Zinédine Zidane én komt met een nieuwe naam: die van Ole Gunnar Solskjaer.

Het was het Italiaanse Corriere dello Sport dat eerder op de maandag meldde dat de clubleiding van Bayern al contact had gelegd met de entourage van Zidane. Dat zou zijn gebeurd voorafgaand aan het verloren Champions League-duel met Lazio (1-0) van vorige week.

De legende van Real Madrid zou volgens het medium de eerste keus zijn om Tuchel in de zomer op te volgen als het inderdaad tot een ontslag van de Duitser komt. Plettenberg komt maandagavond met nieuwe en andere informatie. De clubleiding van der Rekordmeister wil in ieder geval tot het einde van dit seizoen verder met Tuchel, maar bekijkt de positie van laatstgenoemde van wedstrijd tot wedstrijd.

Daarom wordt op de achtergrond voorzichtig gewerkt aan plan B en plan C, zo klinkt het. “Een van de meest prominente kandidaten waar intern over gesproken is, is Zidane”, schrijft Plettenberg. Er is op dit moment echter nog niets concreet, meldt de verslaggever. De uitstraling en ervaring van Zidane spreekt Bayern erg aan. “En hij is onmiddellijk beschikbaar”, aldus Plettenberg. De oud-middenvelder zit sinds zijn vertrek bij Real Madrid in de zomer van 2021 zonder club.

Solskjaer

Bayern heeft daarnaast Solskjaer op het oog als potentiële interim-trainer, gaat Plettenberg verder. De ex-trainer van Manchester United is bij een eventueel vroegtijdig vertrek van Tuchel een kandidaat om als tussenpaus te fungeren tot het einde van het seizoen. Solskjaer brak in 1999 de harten van Bayern-supporters door in de absolute slotfase van de Champions League-finale te scoren namens Manchester United: 2-1.

Ook tussen Solskjaer en Bayern loopt op dit moment niks concreets, benadrukt Plettenberg. De Noor was van eind 2018 tot begin 2019 al eens interim-trainer bij Manchester United, waar hij als speler grote successen kende. In maart 2019 werd hij aangesteld als de definitieve nieuwe manager van the Red Devils.

Solskjaer zou tot november 2021 voor de groep staan op Old Trafford alvorens hij het veld moest ruimen wegens de slechte resultaten. Sindsdien is hij clubloos. Eerder dit seizoen gingen er nog geruchten over een eventueel dienstverband bij Besiktas, maar daar is niets van gekomen.

