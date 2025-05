Zian Flemming maakt definitieve overstap en gaat de Premier League in

Zian Flemming maakt de definitieve overstap naar Burnley, zo maken the Clarets bekend via de officiële kanalen. De 26-jarige Amsterdammer speelde dit seizoen al op huurbasis voor Burnley, dat de koopoptie nu gelicht heeft. Flemming tekent tot medio 2029.

De aanvallende middenvelder annex spits werd vorig jaar zomer door Millwall verhuurd aan Burnley. De huurperiode van Flemming werd een groot succes, daar de Nederlander met 12 goals in 35 wedstrijden een groot aandeel had in de tweede plaats en dus promotie naar de Premier League. De Nederlander gaf ook nog vier assists in de competitie.

Flemming mag komend seizoen laten zien dat hij dat ook in de Premier League kan. “Het voelt ontzettend goed”, laat de rechtspoot optekenen door de clubkanalen van Burnley. “Toen ik hier vorig jaar kwam, wist ik natuurlijk al dat de overstap deze zomer definitief zou worden. Ik ben heel blij dat ik hier blijf.”

“Ik heb erg genoten van mijn eerste seizoen”, vervolgt Flemming. “Zowel op als naast het veld is het een geweldig team om onderdeel van uit te maken en ik kijk erg uit naar de komende jaren.”

De Nederlander komt uit de jeugd van Ajax, maar brak nooit door in Amsterdam. PEC Zwolle pikte hem in de zomer van 2018 voor 125.000 euro op. De Zwollenaren verhuurden hem in 2019/20 aan NEC en verkochten hem na dat seizoen voor 200.000 euro aan Fortuna Sittard.

Flemming kwam in twee seizoenen tot 63 wedstrijden, 27 goals en 11 assists in het shirt van de Limburgers. Fortuna verkocht hem medio 2022 voor 2,5 miljoen euro aan Millwall. De geboren Amsterdammer maakte 23 goals in 92 wedstrijden namens de Londenaren voordat hij vorig jaar naar Burnley vertrok.