Zet in op winst van Feyenoord in De Kuip en pak 50x je inzet!

Feyenoord vervolgt het Eredivisie-seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Pakken de Rotterdammers drie belangrijke punten in de strijd om de tweede plaats?

Gemengde gevoelens bij Feyenoord na het 1-1 gelijkspel tegen AS Roma van donderdagavond in de Europa League. De ploeg van trainer Arne Slot maakte indruk met het gedurfde spel, maar wist desondanks niet te winnen: 1-1. De return in Rome op 22 februari zal nog een hele kluif worden voor Feyenoord.

Voor RKC waren er geen midweekse Europese verplichtingen. De nummer zestien in de Eredivisie pakte een week geleden tegen NEC (2-0) drie heel belangrijke punten in de strijd tegen rechtstreekse degradatie. RKC staat hierdoor zes punten boven de degradatiestreep en heeft wat lucht.

