Zestienjarige Twente-fan maakt excuses aan Brobbey en krijgt ‘passende straf’

Vrijdag, 22 september 2023 om 15:08 • Lars Capiau

De zestienjarige FC Twente-'fan' die Brian Brobbey racistisch bejegende na afloop van de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Ajax heeft zijn excuses aangeboden. Dat vertelt algemeen directeur Paul van der Kraan op de clubsite van de Enschedeërs. "De dader is opgespoord en zal een passende straf krijgen", schrijft Van der Kraan.

De geschiedenis herhaalde zich afgelopen weekend toen Brobbey, net als afgelopen seizoen in het uitduel met FC Twente, racistisch werd bejegend door een Tukkerse 'supporter' bij het betreden van de spelersbus. Vorig jaar greep Steven Berghuis in door slaand uit te halen naar de fan, waar nu technisch directeur Arnold Bruggink direct de spelersbus van Ajax inliep om zijn excuses aan te bieden aan de Amsterdamse spits.

De dader werd al snel gepakt door FC Twente en kreeg direct een stadionverbod. "Helaas was er een vervelend incident bij de spelersbus van Ajax", blikt Van der Kraan terug. "Een speler van Ajax werd racistisch bejegend door een zestienjarige jongeman. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat dit is gebeurd. De dader is opgespoord en zal een passende straf krijgen."

"Inmiddels heeft deze jongen zijn excuus aangeboden aan Brobbey, Ajax en FC Twente. Na een vorig incident bij de spelersbus is er alles aan gedaan om herhaling te voorkomen. Blijkbaar was dit nog niet voldoende", betreurt de directeur. Zondag lieten de Amsterdammers al weten voornemens te zijn om aangifte te doen tegen de jongen. Wat de precieze straf wordt die de supporter krijgt, is onbekend.