Zes doelpunten en twee rake vrije trappen bij overwinning Fenerbahçe

Zondag, 22 oktober 2023 om 20:01 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:27

Fenerbahçe heeft zondagavond zonder al te veel moeite afgerekend met Hatayspor. Na een sterke eerste en een mindere tweede helft stond er uiteindelijk een 4-2 eindstand op het scorebord. De openingstreffer werd gemaakt door Sebastian Szymanski, die dat deed op aangeven van Dusan Tadic. Door de overwinning blijft Fererbahçe koploper in de Süper Lig.

Trainer Ismail Kartal had zoals gewoonlijk een basisplek ingeruimd voor voormalig Eredivisie-spelers Szymanski, Tadic en Ferdi Kadioglu. Het trio is dit seizoen steevast basisklant bij Fenerbahçe. Verder begonnen onder meer Edin Dzeko en voormalig Manchester United-middenvelder Fred in de basis.

Al vroeg in de eerste helft kwam Fener op voorsprong. Na een strakke voorzet vanaf links van Tadic wist Szymanski knap binnen te werken om het bal te openen: 1-0. De ploeg had vervolgens niet lang nodig om de voorsprong te verdubbelen.

In de vijftiende minuut maakte Bright Osayi-Samuel er namelijk al 2-0 van. De defensie van Hatayspor liet na een voorzet goed weg te werken, waardoor de bal voor de voeten van de verdediger van Fenerbahçe kwam. Osayi-Samuel wist daar wel raad mee en schoot binnen.

De volgende goal liet iets langer op zich wachten. Een dramatische pass van Hatayspor-doelman Erce Kardesler belandde bij Fred, die meteen Dzeko inspeelde. De Bosnische spits hoefde vervolgens alleen maar binnen te schieten: 3-0.

In het tweede bedrijf speelde Fenerbahçe lang niet zo overtuigend als in de eerste helft. Dat leidde uiteindelijk ook tot een tegentreffer, toen linksback Faouzi Ghoulam een vrije trap achter Dominik Livakovic schoot: 3-1.

De overwinning van Fenerbahçe zou echter niet meer in gevaar komen, daar de ploeg snel na de tegentreffer zelf ook weer trefzeker werd. Wederom kwam de goal voort uit een vrije trap, die werd binnengeschoten door Irfan Can Kahveci: 4-1. Hatayspor deed in de blessuretijd vervolgens nog wat terug via invaller Rayane Aabid, die vanaf de rand van het strafschopgebied knap raak wist te schieten: 4-2.