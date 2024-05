Zeker twee spelers van Olympique Marseille beschoten; allebei ongedeerd

Twee, maar mogelijk zelfs drie Olympique Marseille-spelers zijn in de nacht van zondag op maandag met de schrik vrijgekomen. De selectie was net teruggekeerd van de uitwedstrijd tegen Le Havre (1-2 winst) toen het vuur werd geopend bij een poging tot autodiefstal, zo laat onder andere het Franse medium Europe 1 weten.

Omstreeks 03:00 uur keerde de selectie in de nacht van zondag op maandag terug in de Zuid-Franse stad. Na treffers van Pierre-Emerick Aubameyang en Michael Murillo kwam de selectie nietsvermoedend terug bij het eigen sportcomplex.

Toen de spelers huiswaarts wilden keren, werden zij slachtoffer van een poging tot autodiefstal. Daar kwamen ook schoten aan te pas toen de spelers wisten te ontsnappen.

?? À leur retour sur Marseille, Jean Onana et Faris Moumbagna ?????? ??´????´ ???????????????? ??'???? ??????-?????????????? peu avant 4 heures du matin dans les quartiers Sud ! ???? Les victimes n'ont pas été blessées. Les malfaiteurs ne sont pas parvenus à leur voler leur… pic.twitter.com/qg01lgOpeY — Actu Foot (@ActuFoot_) May 20, 2024

Volgens het Franse medium waren sowieso de Kameroense internationals Jean Onana (24) en Faris Moumbagna (23) slachtoffer van de daad. Andere Franse media benoemen dat ook de Ivoriaanse jongeling Bamo Meïte (22) slachtoffer was bij de overval.

De kaping vond plaats op de Route de la Valentine, tussen het trainingscomplex en de woningen van de spelers in. Naar verluidt zaten de spelers in hun voertuigen toen er schoten werden gelost.

Alle inzittenden zijn ongedeerd gebleven, maar de auto's zijn er niet zonder blikschade van afgekomen. In een bestuurdersdeur zijn twee kogelgaten aangetroffen. Een andere auto heeft een kogelgat in de kofferbak.

De Franse politie heeft laten weten de daders nog altijd niet te hebben gevonden. Er is een grootschalig onderzoek gestart door het Franse Openbaar Ministerie, toevertrouwd aan de afdeling georganiseerde en gespecialiseerde misdaad (DCOS).

Spelers van Marseille worden al langere tijd lastiggevallen met overvallen. Zo is rechtsback Jonathan Clauss in korte tijd twee keer slachtoffer geweest van een woninginbraak, terwijl hij met zijn team een wedstrijd aan het spelen was.

