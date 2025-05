Zeer gewilde Ipswich Town-spits Liam Delap maakt keuze en weet waar hij volgend seizoen wil spelen

Liam Delap wil naar Chelsea verkassen, zo maakt The Athletic donderdagmiddag bekend. De 22-jarige spits van Ipswich Town stond in de belangstelling van veel (top)clubs, maar heeft zijn keuze gemaakt en die gedeeld met de geïnteresseerde ploegen. Een overstap naar the Blues is nu slechts een kwestie van tijd.

Onder meer Manchester United, Newcastle United, Everton, Nottingham Forest, AC Milan en Juventus hadden de pijlen gericht op Delap. De spits bewondert Chelsea-manager Enzo Maresca en kan Champions League-voetbal spelen op Stamford Bridge. Dat maakte het verschil voor hem, schrijft Fabrizio Romano.

Delap werd vorig jaar zomer door Ipswich voor bijna achttien miljoen euro overgenomen van Manchester City, waar een doorbraak nog altijd op zich liet wachten. De rechtspoot heeft, ondanks de degradatie, een goed seizoen achter de rug bij Ipswich. Delap was in veertig officiële wedstrijden goed voor twaalf treffers en twee assists.

Delap heeft een afkoopclausule van ongeveer 35 miljoen euro in zijn contract staan bij Ipswich. Chelsea gaat die op korte termijn activeren. Een persoonlijk akkoord laat niet lang meer op zich wachten. Als the Blues overeenstemming hebben bereikt met Delap over een meerjarig contract, is de rest slechts nog een formaliteit.

De twaalfvoudig international van Engeland Onder 21 werd door Manchester City in de zomer van 2019 opgepikt bij Derby County. The Citizens leenden hem tussen 2022 en 2024 uit aan achtereenvolgens Stoke City, Preston North End en Hull City. Vorig jaar zomer stapte hij dus over naar Ipswich, dat komend seizoen uitkomt in de Championship.