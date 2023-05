Zeer curieus doelpunt van Kylian Mbappé leidt overtuigende zege PSG in

Paris Saint-Germain heeft zijn koppositie in de Ligue 1 verstevigd. De ploeg van trainer Christophe Galtier kwam goed voor de dag en was veel te sterk voor Troyes: 1-3. Het openingsdoelpunt van Kylian Mbappé was een uiterst curieuze. De Fransman kreeg plots een niet te missen kans, nadat de bal uit een voorzet even daarvoor op de bovenkant van de lat stuiterde. In de tweede helft maakten Vitinha en Fabián Ruiz er 1-3 van. Dankzij de overwinning heeft koploper PSG een voorsprong van vier punten op naaste achtervolger RC Lens. Troyes is officieus gedegradeerd.

Galtier moest het stellen zonder enkele grote namen. Zo is Lionel Messi disciplinair geschorst, Neymar geblesseerd en kon ook Achraf Hakimi niet meedoen na zijn rode kaart tegen FC Lorient (1-3). De plek van Messi naast Mbappé werd ingenomen door Hugo Ekitike. De flanken in de 3-5-2-formatie van Galtier werden bestreken door Warren Zaïre-Emery (rechts) en Juan Bernat (links). Bij Troyes leidde Iké Ugbo, voormalig Roda JC Kerkrade, de aanvalslinie van de gastheren.

Al in de achtste minuut kwam PSG op voorsprong. Een voorzet vanaf rechts kwam via een been van een verdediger op de bovenkant lat terecht, waarna de bal na een stuit op de bovenkant van de lat precies goed voor het hoofd van Mbappé belandde: 0-1. Het bleek het startsein van de dominantie van PSG. Zo kwam Ruiz tot tweemaal toe dichtbij met gevaarlijke schoten en zag Danilo zijn kopbal net over gaan. Troyes werd volledig naar achteren gedrukt, maar via een kopbal van Ugbo, die over ging, en een schot van Mama Baldé, waar Gianluigi Donnarumma knap op redde, liet ook de thuisploeg zijn tanden zien.

PSG domineerde echter ook na rust en speelde met beduidend meer energie dan in de vernedering tegen Lorient vorige week. Zo probeerde Marco Verratti het met een schot, dat gepareerd werd door Troyes-goalie Gauthier Gallon. Na een klein uur spelen was het duel beslist. Een heerlijke pass van Verratti belandde op het hoofd van Vitinha, die het geluk had dat de rebound tegen zijn benen belandde: 0-2. PSG nam het voet van het gaspedaal en dat leed tien minuten voor tijd tot een tegentreffer. Papa Ndiaga Yade schilderde een voorzet vanaf links perfect op het hoofd van Xavier Chavalerin, die zijn inzet in de verre hoek deed belanden: 1-2. Hoop op een goed resultaat vervloog echter al ogenblikken later. Slecht uitverdedigen bij de thuisploeg leidde uiteindelijk tot een schietkans voor Ruiz, die Gallon kansloos liet: 1-3.