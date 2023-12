Zéér amusante topper tegen Chelsea eindigt door McTominay in zege voor Ten Hag

Woensdag, 6 december 2023 om 23:12 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:31

Manchester United heeft woensdagavond de volle buit gepakt op Old Trafford na een heerlijk voetbalgecht in de topper tegen Chelsea: 2-1. Scott McTominay was met twee treffers wederom de grote man bij de ploeg van Erik ten Hag, dat door de zege op the Blues de zesde plaats overneemt van Newcastle United. The Magpies hebben wel één wedstrijd minder gespeeld. Chelsea blijft tiende.

Ten Hag greep voorafgaand aan het duel met de Londenaren hard in en besloot Marcus Rashford te passeren. De vleugelspeler verkeert niet in zijn allerbeste vorm en nam daarom naast onder anderen Donny van de Beek en Anthony Martial plaats op de bank. Antony nam de plaats van de Engelsman over. Aaron Wan-Bissaka, Kobbie Mainoo en Martial werden vervangen door respectievelijk Victor Lindelöf, Sofyan Amrabat en Rasmus Højlund. Raphaël Varane ontbrak wegens rugklachten.

Aanvoerder Reece James keerde terug bij Chelsea nadat hij het vorige duel moest missen wegens een schorsing. De vleugelverdediger begon wel op de bank op Old Trafford. Conor Gallagher ontbrak juist woensdagavond wegens een schorsing en werd vervangen door Cole Palmer. Marc Cucurella, die deze zomer dicht bij een huurtransfer naar United was, startte op linksback. Ian Maatsen en onder anderen Armando Broja (ex-Vitesse) zaten op de bank.

De openingsfase van de wedstrijd was volledig voor United. The Red Devils legden de bezoekers hun wil op en dat leverde kans na kans op. Højlund nam het doel van keeper Robert Sánchez na enkele minuten al onder vuur, al zag de Deen zijn inzet gekeerd worden. De beloning van de sterke openingsfase zou na ruim acht minuten komen voor United, nadat Enzo Fernández zijn voet op de voet van Antony plantte en de Braziliaan naar het gras ging.

De overtreding van Fernández op Antony.

Arbiter Chris Kavanagh zag daar niet direct een overtreding in, maar dat zag de videoscheidsrechter wél. Kavanagh kon na het zien van de beelden op het VAR-scherm niet anders dan naar de strafschopstip wijzen. Fernandes eiste de bal logischerwijs op, maar zag hoe Sánchez tot het laatste moment wachtte om zijn duik in te zetten. De Spaanse goalie kon de penalty van de aanvoerder van United daardoor keren en de rebound van Alejandro Garnacho over het doel kijken.

Chelsea kwam na de gestopte strafschop wat meer in de buurt van het doel van André Onana. Zo raakte Mykhaylo Mudryk nog geen minuut na de save van Sánchez de paal, alvorens hij even later een kans om zeep hielp door zijn pass op Nicolas Jackson te verprutsen. Het eerste doelpunt van de wedstrijd viel na ruim twintig minuten.

Doelpunt nodig? Bel ?????????? ??????????????????! ?? De middenvelder maakt de openingstreffer tegen Chelsea en is daarmee clubtopscorer van Man United dit Premier League-seizoen… ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #ManUtd #ScottMcTominay pic.twitter.com/Er3fuiXKbA — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 6, 2023

Antony pakte de bal met een uitstekende tackle af van Palmer, alvorens de bal via Amrabat en Fernandes bij Garnacho op de linkervleugel belandde. De Argentijn gaf vervolgens een teruggetrokken voorzet op Harry Maguire, maar zijn schot werd geblokt door Cucurella. De bal kwam via het been van de Spanjaard uiteindelijk bij McTominay terecht, die aannam en met links binnen schoot: 1-0. Het was alweer het vierde competitiedoelpunt van het seizoen voor de Schot, die daarmee de clubtopscorer van United in de Premier League is.

McTominay leek enkele minuten na zijn treffer het tweede doelpunt van de avond te maken, ware het niet dat Sánchez tot twee keer toe geweldig redding bracht. Nog geen minuut na die reddingen van de keeper kreeg Chelsea dé kans op de gelijkmaker. Raheem Sterling en Jackson gingen praktisch alleen op Onana af, maar konden door een slechte pass van Sterling en een even dramatische aanname van de Senegalees niet scoren. Op slag van rust moest Onana alsnog vissen.

Mudryk gaf mee aan Palmer, die zijn schot lang uitstelde voordat hij uiteindelijk met uiterste precisie in de rechteronderhoek binnenschoot: 1-1. In het tweede bedrijf waren de eerste kansen voor Chelsea. De grootste mogelijkheid was voor Jackson, die een gigantische kans verprutste door de bal vanaf enkele meters voor het doel van Onana over te koppen.

Ruim twintig minuten na de start van het tweede bedrijf was het United dat op voorsprong kwam en daar wéér McTominay voor mocht bedanken. De Schotse middenvelder, die vroeger als spits fungeerde in de jeugdopleiding van the Red Devils, kopte een afgemeten voorzet bij de tweede paal binnen en maakte daarmee zijn vijfde competitietreffer van het seizoen: 2-1. Maatsen, die even daarvoor op het punt stond om in te vallen, hoorde vervolgens van Pochettino dat hij zijn hesje weer aan kon doen en weer op de bank mocht gaan zitten.

James hield the Blues ruim een kwartier voor tijd in de wedstrijd door met een geweldige tackle te voorkomen dat Garnacho, die plots alleen op weg was naar het doel van Sánchez, kon scoren. Die ingreep zorgde ervoor dat Pochettino met invaller Broja vol inzette op een slotoffensief. Chelsea drong wat aan, maar tot hele grote mogelijkheden kwam het behalve een kopbal van Broja niet meer in de laatste minuten. United neemt het zaterdag in eigen huis op tegen AFC Bournemouth, terwijl de ploeg van Pochettino een dag later afreist naar Liverpool voor het duel met Everton.