‘Ze lijdt aan een Jezuscomplex. Is ze publiciteitsgeil, überambitieus of dom?’

Maandag, 16 oktober 2023 om 09:46

Hugo Borst heeft met verbazing geluisterd naar het radio-interview dat Annemieke Zijerveld zondag gaf in het programma De Perstribune van NPO Radio 1. De psycholoog van Almere City, die ook samenwerkt met Denzel Dumfries, vertelde dat ‘haar handen jeuken als ze naar Ajax kijkt’. "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn en ik zie soms zelfs gebroken jongens.”

Zijerveld ergert zich met name aan het gedrag van Maurice Steijn en de rest van de staf. “Ik zie gewoon heel zwak leiderschap met gefrustreerd gedrag en handen voor de ogen slaan. Neerslachtig gedrag en geen leiderschap.”

“Kijk, spelers tanken in eerste instantie vertrouwen bij een trainer en de staf als het misgaat. Je kijkt naar de bank, wat stralen ze uit? Hebben zij nog vertrouwen en hoop?"

‘Hun gedrag stoort me het meeste bij Ajax, daar erger ik me echt enorm aan’

Borst was ‘stomverbaasd’ na het interview, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Een beroepsgeheim is heilig, maar ook een psychiater/psycholoog met een publieke mening over iets wat buiten zijn/haar zichtveld gebeurt, is volstrekt onbetrouwbaar.”

“Wat bezielt haar?”, vraagt Borst zich af. “Annemieke Zijerveld die een ferme mening heeft over het zieltogende Ajax. Niet doen, mevrouw! Dat dacht ik. Nooit doen! Je bent geen insider.”

“Maar het blijkt nog veel erger. Zijerveld kent Hedwiges Maduro goed door hun gezamenlijke periode bij Almere City. Ze spreekt nog met hem. Indirect schendt ze een beroepsgeheim.” Zijerveld vertelde in het interview dat Maduro ‘aan bepaalde grenzen gebonden is’ en ‘zijn rol invult op de manier waarvan hij denkt dat het de beste is’. “Maar ik denk dat het absoluut heel veel beter kan en dat zeg ik hem ook gewoon eerlijk”, aldus Zijerveld zondag.

Borst is totaal niet te spreken over het optreden van de psycholoog op de radio. “Volgens mij lijdt ze aan een Jezuscomplex en wil ze Ajax redden. De hamvraag in elk geval: is Annemieke Zijerveld publiciteitsgeil, überambitieus of gewoon dom? Zeg het maar.”