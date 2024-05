‘Ze denken: hoe kan Koeman zijn vriendjes Bergwijn en Wijnaldum wél meenemen?’

Kenneth Perez vindt het dapper dat Ronald Koeman heeft besloten om Ian Maatsen niet op te nemen in de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal. De linksback behoort al tijden tot de uitblinkers van Borussia Dortmund, maar dat is voor Koeman geen reden om hem mee te nemen naar Duitsland.

"Ik hou van trainers die impopulaire beslissingen durven te nemen", neemt Perez het woensdagavond bij ESPN op voor Koeman. "Ik denk dat nu heel veel mensen over Koeman heen vallen. Zo van 'Hoe kun je zo iemand thuislaten, en wel je vriendjes Bergwijn en Wijnaldum oproepen?'"

"Het is dus een bondscoach die autonoom beslissingen neemt, en niet wat het grote publiek wil. Daar hou ik wel van. Los van of dat terecht is of niet", aldus de Deense analist over de definitieve EK-selectie van Oranje.

"Maatsen is nog relatief onbekend", haakt tafelgenoot Marciano Vink in. "Hij heeft het een langere periode goed gedaan. Maar ze zullen hem bij Jong Oranje ook echt wel in de gaten hebben gehouden. En daar heeft hij het gewoon niet goed gedaan. Zo simpel is het misschien wel."

"En als je dan een keuze moet maken om bij wijze van spreken een aanvaller erbij te houden.... In dat tweeluik tegen PSV in de Champions League speelde Maatsen niet goed. Maar in de halve finale (tegen Paris Saint-Germain, red.) was hij wel weer ontzettend goed."

Pierre van Hooijdonk heeft zo zijn bedenkingen. "Ik vind het risicovol om Maatsen thuis te laten. Het argument dat iemand er dan voor het eerst bijzit, vind ik kul", verwijst de analist naar het feit dat Maatsen nog geen enkele interland voor Oranje speelde.

"Ik heb Maatsen vanochtend gefacetimed", vertelde Koeman woensdagmiddag tijdens het persmoment in Zeist. "Het was niet per se een moeilijk gesprek, omdat ik weet dat het mijn taak is. Het hoort erbij."

"Het was wel even nadenken over wat het beste moment voor hem is om het te horen. Hij speelt zaterdag natuurlijk de finale, dus ik dacht dat woensdagochtend wel moest kunnen. Dan heb je nog drie dagen. Op mijn manier heb ik gewoon uitgelegd waarom hij er niet bij zit. Het lijkt me logisch dat hij teleurgesteld is."

