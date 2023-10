Zaniolo en Tonali per direct weg uit selectie Italië na mogelijk illegaal gokken

Nicolò Zaniolo en Sandro Tonali hebben de Italiaanse selectie donderdag verlaten. Dat beveestigt de Italiaanse voetbalbond donderdagavond. De twee Italianen worden beschuldigd van mogelijke betrokkenheid bij illegale weddenschappen. Als gevolg daarvan zijn ze ook al door de politie ondervraagd. Italië speelt zaterdag een EK-kwalificatieduel tegen Malta.

Op X maakte Fabrizio Romano al melding van het nieuws. “Nicolò Zaniolo en Sandro Tonali zijn door de autoriteiten ondervraagd. Dit gebeurt nadat zij beschuldigd zijn van mogelijke betrokkenheid bij illegale weddenschappen. De spelers van Aston Villa en Newcastle United hebben allebei het trainingskamp van Italië verlaten nadat ze met de politie hadden gesproken.”

Waar Zaniolo en Tonali precies geld op zouden hebben ingezet is niet vooralsnog niet bekend, evenals wanneer ze het eventueel gedaan hebben. Wel is duidelijk dat Italië in de komende EK-kwalificatiewedstrijden, tegen Malta (zaterdag) en Engeland (dinsdag), niet kan beschikken over het tweetal.

In een statement heeft ook de Italiaanse voetbalbond (FIGC) gereageerd op de beslissing om beide spelers terug te laten keren naar hun club. "Ongeacht de beschuldigingen zijn wij van mening dat de spelers in deze situatie niet in de conditie verkeren om de verplichtingen die de komende dagen zijn gepland na te komen. De bond heeft, ook om hen te beschermen, besloten om hen toe te staan terug te keren naar hun respectievelijke clubs."

Beide spelers kwamen tot dusver tot vijftien interlands. Zaniolo speelt tegenwoordig voor Aston Villa, dat hem dit seizoen huurt van Galatasaray. De 23-jarige Tonali maakte afgelopen zomer voor 64 miljoen euro de overstap van AC Milan naar Newcastle United.

Italië staat momenteel op de tweede plek in de EK-kwalificatiepoule. Van de vier wedstrijden werden er twee gewonnen: tegen Malta en Oekraïne. Van Engeland werd er verloren, terwijl de Italianen tegen Noord-Macedonië gelijkspeelden.

La Squadra Azzurra heeft daarom momenteel zeven punten, evenveel als nummer drie Oekraïne en nummer vier Noord-Macedonië. Wel speelde Italië een duel minder dan die andere twee landen.