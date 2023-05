Zakaria Aboukhlal sprak met Laurence Arribagé; Toulouse heft schorsing op

Donderdag, 18 mei 2023 om 14:50 • Laatste update: 15:10

Zakaria Aboukhlal heeft donderdag gereageerd op de beschuldigingen van vrouwonvriendelijke uitspraken aan zijn adres. De 23-jarige aanvaller zou bij het vieren van de bekerwinst van Toulouse ontoelaatbaar hebben gesproken over de vrouwelijke locoburgemeester en wethouder sport van Toulouse, Laurence Arribagé. Aboukhlal laat weten dat hij inmiddels met de vrouw in kwestie heeft gesproken.

“Nadat het artikel van RMC Sport online kwam, heb ik de kans gekregen om een gesprek te voeren met Arribagé”, aldus Aboukhlal via sociale media. “Tijdens het gesprek hebben we naar elkaar uitgesproken dat de verhalen van RMC Sport niet overeenkomen met wat er echt is gebeurd tijdens de huldiging. We zouden deze controversie nu graag willen beëindigen, ook omdat het een grote impact heeft gehad op zowel ons als onze families. Bedankt dat jullie onze beslissing respecteren."

Toulouse schorste de speler in eerste instantie, maar laat nu weten dat die schorsing is opgeheven. Aboukhlal kan daardoor zondag tegen Nice weer minuten maken. De locoburgemeester vroeg de spelersgroep tijdens de bekerhuldiging om stilte, zodat ze een speech kon geven. "Waar ik vandaan kom, praten vrouwen zo niet tegen mannen", zou de in Gorinchem geboren Aboukhlal in reactie daarop hebben gezegd. De locoburgemeester wilde dat niet bevestigen, maar RMC Sport beroept zich op meerdere getuigen die de uitlatingen van Aboukhlal bevestigen.

Aboukhlal zou vervolgens in plaats van excuses te maken ook nog verhaal zijn gaan halen bij Arribagé. De waarnemend burgemeester nam Aboukhlal eerder in bescherming. "Voetballers houden er niet zo van om op deze manier gevraagd te worden om stil te zijn." Toulouse reageerde geschokt op het verhaal en besloot om Aboukhlal voor onbepaalde tijd te schorsen. "De speler zal tot nader order buiten de groep trainen, in afwachting van de resultaten van een intern onderzoek. Verder geven we geen commentaar." Dat is nu dus teruggedraaid.

Aboukhlal weigerde regenboogkleuren te dragen

Het incident met de locoburgemeester staat los van het ontbreken van Aboukhlal afgelopen zondag in de wedstrijdselectie van Toulouse tegen FC Nantes (0-0). De voormalig AZ'er weigerde een shirt te dragen waarop de rugnummers een regenboogpatroon hebben. Naast Aboukhlal werden ook Saïd Hamulic en Moussa Diarra om dezelfde reden buiten de selectie gelaten.

Alle clubs in de Ligue 1 en Ligue 2 droegen de shirts in een campagne tegen homofobie. Aboukhlal legde eerder deze week op social media zijn beslissing uit. "Eerst en vooral wil ik benadrukken dat ik ieder individu als volwaardig beschouw, ongeacht persoonlijke voorkeur, religie of achtergrond. Ik hoop ten zeerste dat mijn beslissing om niet te spelen zal worden gerespecteerd, zoals we allemaal gerespecteerd wensen te worden."

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.