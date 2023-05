Zaakwaarnemers boeken in de rechtbank een enorme zege op de FIFA

Woensdag, 24 mei 2023 om 18:29 • Jonathan van Haaster

De FIFA heeft een gevoelige tik te verweken gekregen in de rechtbank. Zaakwaarnemersorganisatie EFAA spande een zaak aan bij de rechtbank in Dortmund in een poging de nieuwe regelgeving voor spelersmakelaars te voorkomen. De regelgevende tak van de FIFA, de FFAR, kondigde namelijk begin dit jaar onder meer aan dat zaakwaarnemers vanaf 1 oktober 2023 een diploma nodig hebben om hun werk uit te mogen voeren. De EFAA ging in beroep en dat bleek woensdag succesvol: de FIFA mag de regels voorlopig niet invoeren.

De FIFA maakte in januari 2023 bekend dat zaakwaarnemers vanaf oktober dit jaar een diploma moeten hebben om contracten en transfers te kunnen regelen. In april waren daar de eerste examens voor. Bovendien zou er een limiet op de verdiensten van de spelersmakelaars komen door maximale provisies in te voeren. Ook wil de FIFA voorkomen dat een zaakwaarnemer meerdere cliënten onder zijn of haar hoede krijgt, in een poging mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. FIFA-president Gianni Infantino verklaarde op een persconferentie dat 'iedereen het recht heeft om geld te verdienen'. "Maar dat moet gebeuren in een gereguleerde omgeving. We moeten dit doen, omdat het het imago van het voetbal betreft. Wij willen het juiste imago terugbrengen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In een reactie op dat nieuws kondigde de European Football Agents Association (EFAA) al aan in meerdere landen het besluit aan te zullen vechten. In Dortmund vochten zaakwaarnemers Ralf Bockstedte en Michael Frank hun zaak tegen de FIFA succesvol aan. De rechtbank ging mee in het verzoek van dat duo, dat vroeg om 'acute legale bescherming van de spelers'. Door de uitspraak van de rechtbank is het voor zowel de FIFA als de Duitse voetbalbond DFB tijdelijk verboden om de nieuwe regels in te voeren. Bij een eerdere rechtszaak, in Mainz, werd het verzoek van de EFAA nog doorgestuurd naar het Europees Hof van Justitie.

Ook in Nederland werd er onlangs actie ondernomen. Vakorganisatie ProAgent verloor echter het kort geding dat tegen de FIFA en de KNVB aangespand was. Daarnaast loopt er in Spanje een zaak tegen de regelgevende instantie en werd er ook beroep aangetekend bij de civiele rechtbank. In Engeland wordt er gewezen op de Economic Evidence in EU Competition Law. De nieuwe regels van de FIFA zouden namelijk ingaan tegen de regelgeving in de vije Europese economie.

Daarnaast is er in Tsjechië een verzoek neergelegd voor een voorlopige voorziening, wat de rechter dwingt om een snel besluit te nemen wegens een 'spoedeisend belang'. In Italië en Frankrijk is de weg naar de rechtbank niet gevonden, maar de zaakwaarnemers daar hebben duidelijk gemaakt tegen het besluit van de FFAR te zijn en zijn in gesprek gegaan met de nationale voetbalbonden en ministers om de invoering van de regels te voorkomen. Daarnaast lopen er ook nog zaken bij het sporttribunaal CAS en dus ook het Europees Hof van Justitie.