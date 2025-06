Zaakwaarnemer van verbannen Ajax-speler reageert op nieuws van De Telegraaf

De zaakwaarnemer van Christian Rasmussen heeft gereageerd op het nieuws dat zijn speler door Ajax naar de uitgang zou worden geduwd. De Telegraaf meldde zaterdag dat onder meer Rasmussen via een WhatsApp-bericht te horen zou hebben gekregen dat hij niet meer welkom is bij het eerste elftal, maar volgens zaakwaarnemer Casper Grønn Spiele is de relatie met de Amsterdammers nog altijd prima.

Behalve Rasmussen zouden ook Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Jay Gorter en Branco van den Boomen van technisch directeur Alex Kroes te horen hebben gekregen niet meer welkom te zijn. Zondag voegde de krant daar nog de naam van Sivert Mannsverk aan toe.

ESPN meldde zondag juist weer dat het nieuws over Hlynsson niet klopt: de IJslander mag zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen bewijzen aan trainer John Heitinga.

Grønn Spiele, de zaakwaarnemer van Rasmussen, vertelt aan Tipsbladet dat de relatie van ‘kamp-Rasmussen’ beter is dan men zou verwachten op basis van het artikel van De Telegraaf. “We hebben een prettige en constructieve dialoog met Ajax. Dat hebben we altijd al gehad”, begint Grønn Spiele.

“Christians toekomst is nu in beweging, dus het is logisch om hem rust en extra tijd te geven om de juiste beslissing te nemen. Sommige media maken er een groot verhaal van, maar wij hebben geen reden om te denken dat Ajax Christian niet goed behandelt.”

ESPN meldt inmiddels overigens dat Rasmussen samen met Mannsverk hard op weg is naar de uitgang. Er is voldoende interesse en beide spelers zouden al dicht bij een overstap naar het buitenland zijn. Om welke club(s) het gaat, wordt niet gemeld.

De 22-jarige Rasmussen werd door Ajax in 2019 overgenomen uit de jeugd van FC Nordsjaelland. In het seizoen 2023/24 verhuurde Ajax hem weer aan die Deense club. Voor het eerste elftal van de Amsterdammers speelde de aanvaller, die nog een contract tot medio 2027 heeft, 25 officiële duels (2 goals, 2 assists).