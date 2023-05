Zaakwaarnemer van Van Nistelrooij reageert: ‘Ruud stond er dan vaak alleen voor’

Donderdag, 25 mei 2023 om 15:15 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:44

Ruud van Nistelrooij wil nog niet reageren op zijn plotselinge vertrek bij PSV, zo meldt de NOS. De omroep heeft wel kunnen spreken met zijn zaakwaarnemer en goede vriend Rodger Linse, die meteen aangeeft dat 'het een weloverwogen beslissing is geweest'. “Dit besluit is eerder realistisch dan principieel.”

PSV sprak dinsdag met Van Nistelrooij over verschillende zaken, waaronder de klachten over diens werkwijze. Technisch directeur Earnest Stewart en algemeen directeur Marcel Brands spraken vervolgens met de trainer af dat ze de gesprekken voort zouden zetten na het duel met AZ van aanstaande zondag, zodat de focus op die wedstrijd kon gaan. De volgende ochtend maakte Van Nistelrooij bekend per direct te vertrekken. Linse vertelt dat hij en zijn cliënt ‘alle mogelijke scenario’s samen hebben besproken’ na het gesprek van dinsdagavond. “Ruud is zowel principieel als realistisch. Maar dit besluit is eerder realistisch dan principieel.”

“Het is heel moeilijk er de hand op te leggen”, zegt Linse over de situatie bij PSV dit seizoen. “De topwedstrijden werden gewonnen op basis van eenheid en eensgezindheid binnen het elftal. Als dat niet had geklopt, dan zou dat zich uiten.” De zaakwaarnemer vertelt dat hij ‘de draai die de directie in de media maakte’ opvallend vond. “Eerst werd verteld dat spelers hun beklag hebben gedaan bij de directie. Op de persconferentie werd gezegd dat de spelers werden weggestuurd en dit met de trainer zelf moesten bespreken.” De NOS schetst hoe PSV ‘ook weleens door de ondergrens zakte’, bijvoorbeeld op bezoek bij SC Cambuur (3-0), FC Groningen (4-2) en FC Emmen (1-0). “En Van Nistelrooij kon alles maar verantwoorden, zeker na het ontslag van technisch directeur John de Jong”, schrijft de omroep.

“Ruud stond er dan vaak alleen voor”, reageert Linse daarop. “Een directie met sterk leiderschap zou ook kunnen zeggen: ‘Dit is de lijn van de trainer en dit is de norm.’” De zaakwaarnemer wil niet zeggen dat PSV zijn trainer heeft laten vallen. “Het lijkt meer op een verschil van visie. PSV is echt zijn club. Hij heeft er zijn ziel en zaligheid in gestoken. Toen dat verhaal over die klachten kwam, is er in korte tijd heel veel losgekomen. Er ontstond een sneeuwbaleffect.” PSV moet aanstaande zondag op bezoek bij AZ minimaal gelijkspelen om kwalificatie voor de voorrondes van de Champions League veilig te stellen. Fred Rutten, die net als zijn collega André Ooijer na dit seizoen vertrekt bij de Eindhovenaren, zal dan als eindverantwoordelijke op de bank zitten.