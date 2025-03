Ronald Koeman heeft niet overwogen om Steven Bergwijn op te roepen voor het Nederlands elftal, zo vertelt hij maandagmiddag tijdens de persconferentie. De 27-jarige buitenspeler van Ittihad Club overlegt goede cijfers in Saudi-Arabië, maar haalde kort na zijn vertrek naar het Midden-Oosten uit naar de bondscoach van Oranje. Koeman vertelt dat de zaakwaarnemer van Bergwijn contact heeft gezocht.

De geboren Amsterdammer vertrok in september voor 21 miljoen euro naar Ittihad. Koeman gaf toen aan dat het boek voor Bergwijn bij Oranje ‘in principe dicht is’. Bergwijn haalde in een interview met De Telegraaf vervolgens uit naar de trainer.

“Als hij een betrokken bondscoach was geweest, had hij me eerst gebeld”, klaagde Bergwijn. “Nu moest ik het vanaf de tv vernemen. Ik heb ook veel mooie momenten met de bondscoach meegemaakt, dus dan is dit te makkelijk en dat valt me tegen van hem.”

“Ik heb het altijd een eer gevonden om voor Oranje uit te komen. Maar onder deze bondscoach wil ik dat niet meer. Met iemand die me bewust zo neerzet in de media ben ik klaar”, aldus Bergwijn.

Zaakwaarnemer zocht contact

Koeman gaat maandagmiddag desgevraagd in op de situatie van Bergwijn. “Of ik nog getwijfeld heb om hem op te roepen? Nee. Hij moet wachten tot de volgende bondscoach. Dat heeft hij toch gezegd?”

“Z’n zaakwaarnemer heeft mij gebeld en vroeg of er eventueel nog...”, aldus Koeman, die zijn zin niet afmaakt. “Ik zei: ‘Dan moet hij de telefoon pakken.’” De teller van Bergwijn staat dit seizoen op tien doelpunten en zes assists in 24 wedstrijden namens Ittihad.

Mocht Bergwijn naar Koeman bellen, dan betekent het niet dat hij direct weer beschikbaar is voor Oranje, aldus de bondscoach. “Dat zeg ik niet. Er is wat gebeurd. Ik heb wat gezegd. Je kan je ook afvragen of dat zo moest. Hij heeft ook iets gezegd. Dat was iets meer dan ik zei."

"Z’n zaakwaarnemer belde en vroeg wat zijn situatie was. Ik zei: ‘Zoals het is.’ Hij heeft dit gezegd, dus dan lijkt het me niet dat hij in beeld is. Als hij vindt dat het anders moet, moet hij me eerst bellen. Dan kunnen we erover praten. Voor de rest zeg ik niks.”

Iemand die wél terugkeert bij de definitieve selectie van Oranje, is Memphis Depay. “Ik heb contact met hem gehad toen hij deze keuze (om naar Corinthians te gaan, red.) maakte en dan volg je hem”, laat Koeman optekenen. “Dan heb je een bepaald gevoel, maar dat gevoel krijg ik pas echt als ik hem zie en hem zie spelen.”

“Vandaar dat ik ervan overtuigd ben dat hij van grote waarde voor dit elftal kan zijn.” Koeman vertelt dat Depay nog steeds een optie was geweest wanneer zowel Joshua Zirkzee als Brian Brobbey ‘de pannen van het dak had gespeeld’.