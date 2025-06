Erik ten Hag zag komst Antony naar Manchester United helemaal niet zitten

De dure transfer van Antony van Ajax naar Manchester United was tegen de wens van toenmalig manager Ten Hag, die daar toen manager was. Zowel hij als zijn zaakwaarnemer Kees Vos waren tegen de komst van de Braziliaan, maar de clubleiding zette de transfer toch door, zo schrijft Bart Nolles in zijn boek Liverpool en de Nederlanders, dat deze week verscheen.

ViaPlay-verslaggever Bart Nolles schrijft dat hij tijdens een vlucht van Liverpool naar Amsterdam in gesprek raakte met Vos, de zaakwaarnemer van Ten Hag. Vos werd op dat moment regelmatig door Manchester United ingezet. Bijvoorbeeld in gesprekken met andere clubs.

''Een financieel belang heeft hij daar niet bij, maar hij wil wel de door Ten Hag gewenste spelers binnenslepen'', schrijft Nolles. Zo ook in het geval van de transfer van Antony. Echter wilden Vos en Ten Hag in dit geval de transfer juist tegenhouden.

100 miljoen euro

Maar Manchester United zette door en betaalde uiteindelijk circa 100 miljoen euro voor Antony. En hoewel Ten Hag niet achter deze transfer stond is het zijn hele periode in Manchester aan hem blijven kleven dat hij voor dit onzalige bedrag de aanvaller van Ajax overnam, die zijn belofte nooit waar heeft kunnen maken.

De Braziliaanse vleugelspeler heeft bij Manchester United in 96 wedstrijden enkel twaalf doelpunten gemaakt en vijf assists gegeven. De eerste helft van dit seizoen speelde Antony nog voor United, maar afgelopen januari werd de ex-Ajacied verhuurd aan Betis.

Bij Betis heeft de aanvaller een succesvolle periode achter de rug. Antony scoort negen goals en geeft vijf assists in 26 wedstrijden voor de club uit Sevilla. Met de club bereikte Antony ook de finale van de UEFA Conference League. Deze finale werd echter met 1-4 verloren tegen Chelsea.

De Braziliaans international keert deze zomer terug bij the Red Devils. De vraag is echter of Antony bij Manchester United blijft, aangezien de vleugelaanvaller aandringt op een vertrek.