‘Zaakwaarnemer Slot geeft jawoord aan Spurs; gesprek over afkoopsom op komst’

Maandag, 22 mei 2023 om 07:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:23

Een vertrek van Arne Slot naar Tottenham Hotspur wordt steeds reëler, zo schrijft De Telegraaf. Slots zaakwaarnemer Rafaela Pimenta zet daar volgens de ochtendkrant vol op in tijdens een gesprek die op de planning staat met algemeen directeur Dennis te Kloese. De clubs zullen het onderling nog wel eens moeten worden over de te betalen afkoopsom voor de 44-jarige oefenmeester.

Opvallend genoeg sloeg Te Kloese zelf een aanbod van Tottenham Hotspur af om als technisch directeur bij the Spurs aan de slag te gaan. Slot lijkt zelf echter wel hard op weg naar Noord-Londen. “Een trainer of een speler die een concreet aanbod krijgt van een grote buitenlandse club en daar binnen een paar jaar multimiljonair kan worden, is moeilijk te behouden”, schrijft De Telegraaf. De vraag is dan alleen tot welk bedrag Tottenham Hotspur wil gaan om het tot 2025 doorlopende contract van Slot af te kopen?

Te Kloese gaf eerder aan dat Tottenham zich nog niet officieel bij hem heeft gemeld met de interesse in Slot. Zijn zaakwaarnemer Pimenta is naar verluidt achter de schermen al enige tijd in gesprek met Tottenham en de Londense club het jawoord van Slot hebben gegeven. De oefenmeester heeft nog een tweejarig contract en een clausule waarbij geïnteresseerde clubs een afkoopsom kunnen betalen om hem los te weken, geldt volgende zomer pas. De Rotterdammers kunnen nu dus vragen wat ze willen aan clubs die Slot willen overnemen.

Arne Slot is nu topkandidaat bij Tottenham Hotspur, zo meldde Fabrizio Romano zondagavond al. De Londenaren hebben afgelopen week niet meer gesproken met Julian Nagelsmann, zoals The Times eerder beweerde. Te Kloese wil vooralsnog alles in het werk stellen om Slot voor Feyenoord te behouden. Hij zou zelfs bereid zijn hem in overleg met de club 'een salaris te bieden dat driekwart van alle coaches in de Premier League verdient'.

"Ik denk dat we allemaal behoefte hebben aan zo snel mogelijk duidelijkheid", zo besprak Slot de geruchten rondom zijn toekomst bij Feyenoord bij ESPN zondagmiddag. "Maar er zijn een aantal dingen duidelijk. Dat ik in de winterstop 'nee' heb gezegd tegen Leeds United en dat ik er alles aan wil doen om hier kampioen te worden. En dat ik nu of blijf, en als ik niet blijf, dan zal het voor Feyenoord ook hartstikke goed zijn. Mits er een vertrek aan de orde is, dan zal dat niet alleen goed zijn voor mij, maar ook voor Feyenoord. Maar het zou ook heel goed voor Feyenoord kunnen zijn als ik blijf. En dat zullen, denk ik, de komende weken wel uit gaan wijzen."