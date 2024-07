‘Zaakwaarnemer Pedersen biedt Feyenoorder per ongeluk aan bij fanaccount’

‘Zaakwaarnemer Marcus Pedersen biedt Feyenoord-verdediger per ongeluk aan bij fanaccount op Instagram’

De toekomst van Marcus Pedersen lijkt niet bij Feyenoord te liggen. De 23-jarige rechtsback uit Noorwegen keerde deze zomer terug naar Rotterdam-Zuid na een uitleenbeurt aan Sassuolo, maar zijn zaakwaarnemer José Enrique biedt hem actief aan op de transfermarkt. Dat is uitgelekt doordat de Spaanse agent een grote fout heeft gemaakt via Instagram.

De 38-jarige Enrique is geen onbekende in de voetballerij, daar hij in het verleden actief was als linksback bij onder meer Valencia, Liverpool en Newcastle United. Inmiddels is de Spanjaard zaakwaarnemer en werkzaam voor Team Raiola. Duidelijk is dat hij nog een hoop kan leren bij het wereldberoemde zaakwaarnemerskantoor.

José Enrique, now a football agent, offered two players, including Todd Cantwell, to Lecce coach Luca Gotti but accidentally sent the message to the wrong Instagram account. The former Liverpool defender sent it to an Instagram fan page ?? pic.twitter.com/HY43IVkp3D — Footy Accumulators (@FootyAccums) July 3, 2024

Pedersen is al langere tijd een van de spelers in de portefeuille van Enrique. Deze zomer lijkt de pijlsnelle rechtspoot op zoek naar een nieuwe werkgever, zo blijkt ook uit een bericht dat zijn zaakwaarnemer heeft verstuurd via Instagram.

Het verhaal zit als volgt: Enrique probeerde Lecce-trainer Luca Gotti te benaderen via Instagram, maar had niet door dat hij te maken had met een fanaccount. Pedersen is niet de enige speler die werd aangeboden bij Gotti, daar ook voormalig Fortuna Sittard-huurling Todd Cantwell (Rangers FC) werd aangehaald als interessante versterking voor Lecce.

Enrique kon zijn fout niet meer ongedaan maken, omdat zijn verstuurde dm zich razendsnel verspreidde via X. De zaakwaarnemer heeft nog niet gereageerd op zijn fout, al is nu wel voor iedereen duidelijk dat Cantwell en Pedersen op zoek zijn naar een nieuwe werkgever.

Feyenoord liep deze zomer behoorlijk wat miljoenen mis door de degradatie van Sassuolo uit de Serie A. De Italiaanse club zou Pedersen definitief overnemen voor 6 miljoen euro exclusief bonussen indien handhaving werd bewerkstelligd. Daar slaagde Sassuolo uiteindelijk niet in, waardoor Pedersen terug is bij Feyenoord.

De toekomst van Pedersen lijkt dus niet in Rotterdam te liggen. Eerder werd al bekend dat hij niet meer samen is met zijn Nederlandse ex-vriendin en hockeyster Noor Omrani. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 5,5 miljoen euro. In De Kuip ligt Pedersen nog tot medio 2026 vast.

Het avontuur van Pedersen bij Feyenoord dreigt als een nachtkaars uit te gaan. De Rotterdammers haalden hem in de zomer van 2021 naar Nederland toe. Pedersen, die ook op de linkerflank uit de voeten kan, werd voor 2 miljoen euro overgenomen van Molde FK.

In de twee seizoenen die Pedersen onder trainer Arne Slot speelde kon hij bijna altijd rekenen op een basisplaats. De rechtspoot speelde in totaal 88 officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 7 assists. Met de Rotterdammers wist hij in het seizoen 2022/23 beslag te leggen op het landskampioenschap in de Eredivisie.

