Zaakwaarnemer Driouech zaait verwarring met cryptische post op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de zaakwaarnemer van Couhaib Driouech, die met een cryptische boodschap op Instagram wat olie op het vuur gooit inzake de transfer van zijn cliënt.

Er heerst al dagenlang een verhitte strijd om de handtekening van Driouech. De technisch begaafde aanvaller van Excelsior leek een tijdlang op weg naar PSV, maar nu heeft ook Feyenoord zich officieel gemeld voor de vleugelspits.

De Instagram-story van de zaakwaarnemer van Couhaib Driouech.

Beide clubs hebben ruim vier miljoen euro over voor de diensten van de 21-jarige rechtspoot. De concurrentiestrijd om zijn persoon is voor zaakwaarnemer Annas El Ghouche alle reden om een cryptische boodschap op zijn Instagramkanaal te plaatsen.

Terwijl het nieuws uitlekt dat Feyenoord een officieel bod heeft ingediend in Kralingen, plaatst El Ghouche een foto op zijn sociale media van een wedstrijdticket van het bekerduel tussen Feyenoord en PSV (1-0 winst voor Feyenoord).

Daarmee voedt hij de geruchten over een transfer van de spits op cryptische wijze. Driouech zou hoe dan ook Excelsior willen verlaten. Feyenoord zou in de persoon van Leo Sauer een speler hebben die de omgekeerde weg tijdelijk bewandelt.

