Zaakwaarnemer bevestigt: PSG heeft bod gedaan op mogelijke vervanger van Mbappé

Paris Saint-Germain heeft een bod uitgebracht op Khvicha Kvaratskhelia, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Mamuka Jugeli in gesprek met Tuttomercatoweb. De toekomst van de 23-jarige buitenspeler van Napoli hangt alleen volledig af van president Aurelio De Laurentiis, aldus Jugeli. “De interesse van clubs uit Saudi-Arabië is niet waar”, zegt de agent bovendien.

De Laurentiis zal vermoedelijk niet staan te springen om Kvaratskhelia deze zomer van de hand te doen. De kans is namelijk zeer groot dat Victor Osimhen gaat vertrekken bij Napoli. De 25-jarige spits is volgens Transfermarkt liefst 110 miljoen euro waard en hij lijkt toe aan een volgende stap in zijn carrière.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Twee sterspelers in één zomer verliezen is niet wenselijk, waardoor geïnteresseerde clubs met een gigantisch bod over de brug moeten komen om De Laurentiis ervan te overtuigen om over te gaan tot een verkoop van Kvaratskhelia. PSG ziet de Georgiër als de ideale vervanger van Kylian Mbappé, die naar Real Madrid zal vertrekken.

“De interesse van clubs uit Saudi-Arabië is niet waar”, laat Jugeli optekenen. “Er is interesse en een aanbieding van Paris Saint-Germain. Alles hangt af van de beslissing van Napoli en De Laurentiis.”

Tuttomercatoweb schetst dat Antonio Conte ook iets te zeggen zal hebben over de toekomst van Kvaratskhelia. De oefenmeester is heel dicht bij een akkoord met Napoli om vanaf volgend seizoen met de scepter te gaan zwaaien en als hij Kvaratskhelia per se wil behouden, dan zal De Laurentiis hem sowieso niet laten vertrekken.

Kvaratskhelia speelt sinds de zomer van 2022 voor Napoli, dat destijds ruim dertien miljoen euro overmaakte aan het Georgische Dinamo Batumi. De rechtspoot werd in zijn eerste seizoen in Napolitaanse dienst direct landskampioen. Dat was de eerste titel sinds 1990.

PSG hoopt het gat wat Mbappé achter gaat laten op te vullen met een sterspeler. De Fransman verlaat les Parisiens transfervrij voor Real Madrid, nadat de Koninklijke in 2022 ook al hoopte op zijn komst. De Madrilenen moeten de transfer van Mbappé nog wel officieel bevestigen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties